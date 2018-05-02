02 Mayıs 2018 Çarşamba16 Şaban 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:15Güneş 05:54Öğle 13:07İkindi 16:57Akşam 20:08Yatsı 21:40
    • 24°C Adana
    • 16°C Adıyaman
    • 16°C Afyon
    • 9°C Ağrı
    • 15°C Amasya
    • 18°C Ankara
    • 21°C Antalya
    • 17°C Artvin
    • 18°C Aydın
    • 16°C Balıkesir
  • BIST: 104.283 -3.10
  • Altın: 172,002 0.11
  • Dolar: 4,0885 0.45
  • Euro: 4,9081 -0.35

ABD'li yetkililerden sevkiyat iddiası: İran'ın füzeleri yok edildi

»
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu İran'ın 'nükleer silah' geliştirdiğini iddia ederken bazı ABD'li yetkililer de İsrail hava kuvvetlerinin Suriye'de İran'ın İsrail'e saldırmak için naklettiği füzeleri vurduğunu öne sürdü. İran ise bu iddiaları yalanladı
ABD'li yetkililerden sevkiyat iddiası: İran'ın füzeleri yok edildi
ABD'li yetkililerden sevkiyat iddiası: İran'ın füzeleri yok edildi ABD'li yetkililerden sevkiyat iddiası: İran'ın füzeleri yok edildi ABD'li yetkililerden sevkiyat iddiası: İran'ın füzeleri yok edildi

İsrail'in Suriye'ye yönelik hava saldırıları son dönemde İran hedeflerine odaklanırken pazarı pazartesiye bağlayan gece düzenlenen saldırıyla ilgili ABD'li yetkililer yeni iddialarda bulundu.

"İRAN'IN İKİ HAFTADIR NAKLETTİĞİ FÜZELER VURULDU"

NBC News'a konuşan üç ABD'li yetkili, Suriye'nin Hama ve Halep kentlerindeki bir dizi askeri üsse yönelik saldırılarını İsrail'in F-15 savaş uçaklarının düzenlediğini söyledi. Bu üslerin İran'ın silah nakletmesinin ardından vurulduğunu ileri süren ABD'li yetkililer, İran'ın iki hafta boyunca naklettiği silahlar arasında havadan karaya füzeler, uçaksavar füzeler ve hafif silahlar bulunduğu iddialarını dile getirdi.

"İRAN BU FÜZELERLE İSRAİL'E SALDIRACAKTI"

Yetkililerden ikisi, silahların Suriye'deki üslere İran kara kuvvetleri tarafından İsrail'e düzenlenecek olası saldırıda kullanılmak üzere nakledildiğini iddia etti.

Daha önce yerel medya, Hama ve Halep kentlerinde en az 3 askeri üsse yönelik saldırılarda İran Devrim Muhafızları'na bağlı 26 Şii savaşçının öldüğünü kaydetmişti.

İRAN YALANLADI

İran, konuşlandığı üslerin vurulduğunu yalanlarken Esed rejimi herhangi bir açıklama yapmadı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ABD'li yetkililerden sevkiyat iddiası: İran'ın füzeleri yok edildiABD'li yetkililerden sevkiyat iddiası: İran'ın füzeleri yok edildiİsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu İran'ın 'nükleer silah' geliştirdiğini iddia ederken bazı ABD'li yetkililer de İsrail hava kuvvetlerinin Suriye'de İran'ın İsrail'e saldırmak için naklettiği füzeleri vurduğunu öne sürdü. İran ise bu iddiaları yalanladı
Uluslararası kuruluştan İsrail'e soğuk duş!Uluslararası kuruluştan İsrail'e soğuk duş!Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, İran'ın nükleer silah üretmek için gizli bir program üzerinde çalıştığı iddialarına ilişkin "güvenilir bir gösterge bulunmadığını" açıkladı.
ABD'li askerlerden ilginç Rusya talebi!ABD'li askerlerden ilginç Rusya talebi!ABD'li deniz piyade birliklerinin askeri tatbikatlarda gerçek saha koşullarının oluşması için Rus helikopterlerini kullanmak istediği belirtildi.
Ermenistan'da başbakan seçilemediErmenistan'da başbakan seçilemediErmenistan Parlamentosu’nda başbakanlık seçimine tek aday olarak giren muhalif hareketin lideri Nikol Paşinyan gereken oyu alamadı .
ABD duyurdu: Operasyon başlıyorABD duyurdu: Operasyon başlıyorABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, küresel koalisyonun Suriye'de son kalan terör örgütü DEAŞ alanlarını kurtarmak için nihai operasyonlarının başladığını duyurdu.
Pentagon'dan ABD Senatosu'na Türkiye uyarısıPentagon'dan ABD Senatosu'na Türkiye uyarısıABD Savunma Bakanı James Mattis, Senato'ya, Türkiye gibi müttefik ülkelere Rusya'dan silah aldıkları gerekçesiyle yaptırım uygulamayı değerlendirirken daha esnek davranma çağrısı yaptı.
  • İsrail'e sert cevap! Pişman olacaksınız01 Mayıs 2018 Salı 21:28
  • İsrail'e soğuk duş!01 Mayıs 2018 Salı 21:27
  • "İran ile ilişkilerimizi kestik"01 Mayıs 2018 Salı 21:26
  • İsrail Parlamentosundan 'Yahudi devletine' onay!01 Mayıs 2018 Salı 16:40
  • Netanyahu'dan bir açıklama daha!01 Mayıs 2018 Salı 15:20
  • Arnavutluk'tan yeni 'Türkiye' açıklaması!01 Mayıs 2018 Salı 15:08
  • Rafting yaparken bottan düşen Arap turist öldü01 Mayıs 2018 Salı 15:01
  • Belgeleri MOSSAD bir gecede ele geçirdi!01 Mayıs 2018 Salı 12:25
  • İsrail, 4 milletvekilinin kimliklerini iptal etti!01 Mayıs 2018 Salı 11:41
  • Üsleri vurulmuştu! İran'dan son dakika açıklaması01 Mayıs 2018 Salı 11:41
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri