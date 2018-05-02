02 Mayıs 2018 Çarşamba16 Şaban 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:15Güneş 05:54Öğle 13:07İkindi 16:57Akşam 20:08Yatsı 21:40
    • 24°C Adana
    • 16°C Adıyaman
    • 13°C Afyon
    • 11°C Ağrı
    • 18°C Amasya
    • 17°C Ankara
    • 22°C Antalya
    • 16°C Artvin
    • 14°C Aydın
    • 14°C Balıkesir
  • BIST: 104.283 -3.10
  • Altın: 172,002 0.11
  • Dolar: 4,0885 0.45
  • Euro: 4,9081 -0.35

Sonuç çıkmadı! Büyük eylem hamlesi

»
Sonuç çıkmadı! Büyük eylem hamlesi
Ermenistan Parlamentosu’nda başbakanlık seçimine tek aday olarak giren muhalif hareketin lideri Nikol Paşinyan gereken oyu alamadı.
Sonuç çıkmadı! Büyük eylem hamlesi Sonuç çıkmadı! Büyük eylem hamlesi Sonuç çıkmadı! Büyük eylem hamlesi

Paşinyan, iktidara tepki olarak ülke genelinde greve gidilmesi, havaalanı yolları, caddeler ve metroların kapatılması çağrısında bulundu.

Parlamentoda özel oturumla yapılan başbakanlık seçiminde Paşinyan, genel kurula gelen 102 milletvekilinden sadece 45'inin desteğini alabildi. Seçimde iktidardaki Ermenistan Cumhuriyet Partisi, 56 ret oyu verdi. Gereken 53 oyu alamayan Paşinyan, başbakan olamadı.

Seçimler öncesinde iktidardaki Ermenistan Cumhuriyet Partisi aday çıkarmayacağını ilan etmiş, muhalefetteki partiler ise tek aday olan Paşinyan’ı destekleyeceklerini duyurmuştu.

MEYDANDA TOPLANDILAR

Yeni parlamentonun oluşturulmasına kadar şimdiki geçici başbakan ve hükümet görevlerine devam ediyor.

Öte yandan, Paşinyan taraftarları oylama öncesinde sabah saatlerinden itibaren Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı. Ellerinde bayraklarla binlerce kişinin bir araya geldiği alanda, parlamentoda yapılan konuşmalar ve oylama dev ekranlardan canlı yayın ile aktarıldı. 

PAŞİNYAN'DAN ÇAĞRI

Ermenistan’da parlamentoda yapılan başbakanlık seçimini kazanamayan muhalif hareketin lideri Paşinyan, iktidara tepki olarak ülke genelinde greve gidilmesi, havaalanı yolları, caddeler ve metroların kapatılması çağrısında bulundu.

Paşinyan, parlamentoda yapılan seçim sonrasında taraftarlarının beklediği Cumhuriyet Meydanı’na geldi. Meydanda kurulan sahneden konuşma yapan Paşinyan, iktidardaki Ermenistan Cumhuriyet Partisi’nin davranışını "provokasyon" olarak nitelendirdi.

EYLEM PLANI

Ermeni halkının şu anda en parlak dönemini yaşadığını dile getiren Paşinyan, iktidara cevap olarak eylem planlarını açıkladı. Paşinyan, “Yarın bütün Ermenistan’da genel grev ilan ediyorum. Yarın 08.15’ten itibaren ne kapatabilirsek, bütün Ermenistan caddelerini, metroları, havaalanı yollarını kapatıyoruz. Başbakan adayı olarak bütün devlet görevlilerine sesleniyorum, grev ilan ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Paşinyan, verdikleri mücadeleden bir milimetre daha geri adım atmayacaklarını ifade ederek, güvenlik güçlerinin eylemcilere müdahale etmemesini ve onlara katılmasını istedi.  

105 KOLTUK BULUNUYOR

Ermenistan parlamentosunda 105 koltuk bulunuyor. İktidardaki Ermenistan Cumhuriyet Partisinin 58, Tsarukyan Blokunun 31, Yelk (Çıkış) grubunun 9, koalisyondan çekilen Daşnak Partisinin 7 milletvekili bulunuyor.

Ermenistan yasalarına göre Parlamento’da yapılan seçimde ilk turda başbakan seçilmezse, 7 gün sonra ikinci tur seçim yapılıyor. İkinci tura milletvekillerinin en az 3'te 1'nin gösterdiği adaylar katılabiliyor. Bu turda da başbakan seçilemez ise parlamento dağılıyor ve erken seçime gidiliyor. 
Milletvekili seçimleri, parlamento dağıldıktan en erken 30, en geç 45 gün sonra yapılıyor.

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Erdoğan'dan tarihi görüşmeye ilk yorumErdoğan'dan tarihi görüşmeye ilk yorumCumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey ve Güney Kore liderlerinin görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.
İstiklal Marşı okunduğu anda Monn selam durduİstiklal Marşı okunduğu anda Monn selam durduCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in tarafından resmi törenle karşılandı.
Ortaya çıktı! Esed'le görüştülerOrtaya çıktı! Esed'le görüştülerSuriye’de İran destekli Şii milis mevzilerini vuran İsrail’in Esed’le yakın temasta olduğu ortaya çıktı. İsrail Başbakanı Netanyahu’nun görevlendirdiği Nathan Jacobson, Nisan ayı içinde Esed ile görüştü. Görüşmeyi İsrailli gazeteci Edi Cohen duyurdu.
Sonuç çıkmadı! Büyük eylem hamlesiSonuç çıkmadı! Büyük eylem hamlesiErmenistan Parlamentosu’nda başbakanlık seçimine tek aday olarak giren muhalif hareketin lideri Nikol Paşinyan gereken oyu alamadı.
Savaş güneye doğru kayıyorSavaş güneye doğru kayıyorİsrail’de çıkan “savaş onayı” sonrası gözler Suriye’de yaşanacak gelişmelere çevrildi. İsrail’in de devreye girmesiyle birlikte Suriye’nin güneybatısında Ürdün sınırına yakın alanlar, yeni çatışma arenası olarak işaret ediliyor.
ABD'li yetkililerden sevkiyat iddiası: İran'ın füzeleri yok edildiABD'li yetkililerden sevkiyat iddiası: İran'ın füzeleri yok edildiİsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu İran'ın 'nükleer silah' geliştirdiğini iddia ederken bazı ABD'li yetkililer de İsrail hava kuvvetlerinin Suriye'de İran'ın İsrail'e saldırmak için naklettiği füzeleri vurduğunu öne sürdü. İran ise bu iddiaları yalanladı
  • Uluslararası kuruluştan İsrail'e soğuk duş!02 Mayıs 2018 Çarşamba 00:34
  • ABD'li askerlerden ilginç Rusya talebi!01 Mayıs 2018 Salı 21:44
  • Ermenistan'da başbakan seçilemedi01 Mayıs 2018 Salı 21:38
  • ABD duyurdu: Operasyon başlıyor01 Mayıs 2018 Salı 21:36
  • Pentagon'dan ABD Senatosu'na Türkiye uyarısı01 Mayıs 2018 Salı 21:31
  • İsrail'e sert cevap! Pişman olacaksınız01 Mayıs 2018 Salı 21:28
  • İsrail'e soğuk duş!01 Mayıs 2018 Salı 21:27
  • "İran ile ilişkilerimizi kestik"01 Mayıs 2018 Salı 21:26
  • İsrail Parlamentosundan 'Yahudi devletine' onay!01 Mayıs 2018 Salı 16:40
  • Netanyahu'dan bir açıklama daha!01 Mayıs 2018 Salı 15:20
    • Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri