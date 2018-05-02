Ortaya çıktı! Esed'le görüştüler

Suriye’de İran destekli Şii milis mevzilerini vuran İsrail’in Esed’le yakın temasta olduğu ortaya çıktı. İsrail Başbakanı Netanyahu’nun görevlendirdiği Nathan Jacobson, Nisan ayı içinde Esed ile görüştü. Görüşmeyi İsrailli gazeteci Edi Cohen duyurdu.

Deyrizor, Humus-Tifor-Şayrat, Şam, Halep ve Kuneytra bölgelerinde İran destekli Şii milis mevzilerini vuran İsrail’in, Beşşar Esed ile görüştüğü ortaya çıktı.

JACOBSON GÖREVLENDİRİLDİ

İsrailli gazeteci-akademisyen Edi Cohen, Başbakan Binyamin Netenyahu tarafından görevlendirilen Nathan Jacobson’un, Nisan ayı içerisinde Beşşar Esed’le görüştüğünü açıkladı.

ESED İSRAİL DOSTU

Şam’da gerçekleşen görüşmeyi yazan Cohen, İsrail ve İran’ın Lübnan, Beyrut, Şam ve bölgede var olan hakimiyet kavgası nedeni ile hasım olduğunu; ancak Esed ailesinin İsrail dostu olduğunu belirtti.

Suriye genelinde vurulan noktaların özellikle İran Devrim Muhafızları ve yine İran destekli Şii militanlara ait karargahlar olduğunu kaydeden Cohen, baba Esed’in de Mossad ajanları ile Afrin bölgesinde (Türkiye sınırı) çekilen fotoğraflarını yayınladı.

GİZLİCE GELİYORLAR

İsrail’in Beşşar Esed’le yaptığı görüşmenin yeni dönem Ortadoğu projeksiyonu dahilinde görülmesi gerektiğine dikkat çeken Edi Cohen, Bahreyn, BAE, Suudi Arabistan, Kuveyt, Ürdün ve Mısır’dan birçok devlet adamının gizli yollarla Tel Aviv’e ziyaretler düzenlediğini ifade etti.