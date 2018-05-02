02 Mayıs 2018 Çarşamba16 Şaban 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:15Güneş 05:54Öğle 13:07İkindi 16:57Akşam 20:08Yatsı 21:40
    • 24°C Adana
    • 16°C Adıyaman
    • 13°C Afyon
    • 11°C Ağrı
    • 18°C Amasya
    • 17°C Ankara
    • 22°C Antalya
    • 16°C Artvin
    • 14°C Aydın
    • 14°C Balıkesir
  • BIST: 104.283 -3.10
  • Altın: 172,002 0.11
  • Dolar: 4,0885 0.45
  • Euro: 4,9081 -0.35

Ortaya çıktı! Esed'le görüştüler

»
Ortaya çıktı! Esed'le görüştüler
Suriye’de İran destekli Şii milis mevzilerini vuran İsrail’in Esed’le yakın temasta olduğu ortaya çıktı. İsrail Başbakanı Netanyahu’nun görevlendirdiği Nathan Jacobson, Nisan ayı içinde Esed ile görüştü. Görüşmeyi İsrailli gazeteci Edi Cohen duyurdu.
Ortaya çıktı! Esed'le görüştüler Ortaya çıktı! Esed'le görüştüler Ortaya çıktı! Esed'le görüştüler

Deyrizor, Humus-Tifor-Şayrat, Şam, Halep ve Kuneytra bölgelerinde İran destekli Şii milis mevzilerini vuran İsrail’in, Beşşar Esed ile görüştüğü ortaya çıktı.

JACOBSON GÖREVLENDİRİLDİ

İsrailli gazeteci-akademisyen Edi Cohen, Başbakan Binyamin Netenyahu tarafından görevlendirilen Nathan Jacobson’un, Nisan ayı içerisinde Beşşar Esed’le görüştüğünü açıkladı.

ESED İSRAİL DOSTU

Şam’da gerçekleşen görüşmeyi yazan Cohen, İsrail ve İran’ın Lübnan, Beyrut, Şam ve bölgede var olan hakimiyet kavgası nedeni ile hasım olduğunu; ancak Esed ailesinin İsrail dostu olduğunu belirtti.

Suriye genelinde vurulan noktaların özellikle İran Devrim Muhafızları ve yine İran destekli Şii militanlara ait karargahlar olduğunu kaydeden Cohen, baba Esed’in de Mossad ajanları ile Afrin bölgesinde (Türkiye sınırı) çekilen fotoğraflarını yayınladı.

GİZLİCE GELİYORLAR

İsrail’in Beşşar Esed’le yaptığı görüşmenin yeni dönem Ortadoğu projeksiyonu dahilinde görülmesi gerektiğine dikkat çeken Edi Cohen, Bahreyn, BAE, Suudi Arabistan, Kuveyt, Ürdün ve Mısır’dan birçok devlet adamının gizli yollarla Tel Aviv’e ziyaretler düzenlediğini ifade etti.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Erdoğan'dan tarihi görüşmeye ilk yorumErdoğan'dan tarihi görüşmeye ilk yorumCumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey ve Güney Kore liderlerinin görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.
İstiklal Marşı okunduğu anda Monn selam durduİstiklal Marşı okunduğu anda Monn selam durduCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in tarafından resmi törenle karşılandı.
Ortaya çıktı! Esed'le görüştülerOrtaya çıktı! Esed'le görüştülerSuriye’de İran destekli Şii milis mevzilerini vuran İsrail’in Esed’le yakın temasta olduğu ortaya çıktı. İsrail Başbakanı Netanyahu’nun görevlendirdiği Nathan Jacobson, Nisan ayı içinde Esed ile görüştü. Görüşmeyi İsrailli gazeteci Edi Cohen duyurdu.
Sonuç çıkmadı! Büyük eylem hamlesiSonuç çıkmadı! Büyük eylem hamlesiErmenistan Parlamentosu’nda başbakanlık seçimine tek aday olarak giren muhalif hareketin lideri Nikol Paşinyan gereken oyu alamadı.
Savaş güneye doğru kayıyorSavaş güneye doğru kayıyorİsrail’de çıkan “savaş onayı” sonrası gözler Suriye’de yaşanacak gelişmelere çevrildi. İsrail’in de devreye girmesiyle birlikte Suriye’nin güneybatısında Ürdün sınırına yakın alanlar, yeni çatışma arenası olarak işaret ediliyor.
ABD'li yetkililerden sevkiyat iddiası: İran'ın füzeleri yok edildiABD'li yetkililerden sevkiyat iddiası: İran'ın füzeleri yok edildiİsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu İran'ın 'nükleer silah' geliştirdiğini iddia ederken bazı ABD'li yetkililer de İsrail hava kuvvetlerinin Suriye'de İran'ın İsrail'e saldırmak için naklettiği füzeleri vurduğunu öne sürdü. İran ise bu iddiaları yalanladı
  • Uluslararası kuruluştan İsrail'e soğuk duş!02 Mayıs 2018 Çarşamba 00:34
  • ABD'li askerlerden ilginç Rusya talebi!01 Mayıs 2018 Salı 21:44
  • Ermenistan'da başbakan seçilemedi01 Mayıs 2018 Salı 21:38
  • ABD duyurdu: Operasyon başlıyor01 Mayıs 2018 Salı 21:36
  • Pentagon'dan ABD Senatosu'na Türkiye uyarısı01 Mayıs 2018 Salı 21:31
  • İsrail'e sert cevap! Pişman olacaksınız01 Mayıs 2018 Salı 21:28
  • İsrail'e soğuk duş!01 Mayıs 2018 Salı 21:27
  • "İran ile ilişkilerimizi kestik"01 Mayıs 2018 Salı 21:26
  • İsrail Parlamentosundan 'Yahudi devletine' onay!01 Mayıs 2018 Salı 16:40
  • Netanyahu'dan bir açıklama daha!01 Mayıs 2018 Salı 15:20
    • Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri