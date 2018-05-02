02 Mayıs 2018 Çarşamba16 Şaban 1439
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'Sınır ötesi' için formül bulundu

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24 Haziran seçimleri için takvim belirlenirken halen Suriye ve Irak’ta operasyon için bulunan askeri personel ve diğer görevliler de düşünüldü.
'Sınır ötesi' için formül bulundu
'Sınır ötesi' için formül bulundu 'Sınır ötesi' için formül bulundu 'Sınır ötesi' için formül bulundu

Sayıları 10 bini bulan bu görevliler için farklı bir uygulamaya gidilip, geçici olarak ‘yurtdışı seçmen’ sayılmalarına karar verildi.

YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK), her seçimde açıkladığı rutin yurtdışı seçmen takvimini oluştururken bu kez farklı bir grubun oy kullanmasıyla ilgili de hazırlık yaptı. Rutin takvime yansımayan hazırlık, halen Irak ve Suriye’de operasyonda bulunan askerlerle diğer sivil personeli kapsadı. Buna göre, yurtdışında operasyonda görevli askeri ve diğer personel, yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı olmaları halinde oy kullanabilecekler. Bu durumdaki kişiler, görev belgeleriyle ilçe seçim kurullarına başvurarak yurtdışı seçmen kütüğüne kayıt yaptıracaklar. Eğer kendileri gelemiyorsa, bir yakınları bu görev belgeleriyle kayıt yaptırabilecek. Örneğin Ankara’da ikametgâh ediyor ve burada seçmen görünüyorsa, bunu sildirip yurtdışı seçmen kütüğüne kayıt yaptıracak. Böylece bu kişiler, gümrük kapılarında oy kullanabilecekler. 

Bu durumda, 10 bin sivil ve askeri personel olduğu belirtiliyor. Büyük bölümünün de Suriye’nin Afrin kentinde olduğu kaydedildi. Yaklaşık 10 bin kişinin oy kullanabilmesi için Kilis’te 2, Gaziantep’te 1, Hatay’da bir olmak üzere 4 gümrük kapısında sandık kurulacak. Kuzey Irak’ta bulunan personel ise Erbil’de oy verecek.

7 HAZİRAN’DA 34 KAPIDA OY

YSK’nın yurtdışı seçmenlerle ilgili takvim ve uygulamalarına ilişkin kararı da Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, toplam 34 karayolu, havalimanı ve liman gümrük kapısında 7 Haziran Perşembe gününden itibaren günün 24 saati oy kullanılabilecek. Oy verme işlemleri 24 Haziran Pazar günü saat 17.00’de sona erecek. 

Cumhurbaşkanı ve 27’nci Dönem Milletvekili Seçimi’nde Yurtdışı Seçmen Kütüğü’ne kayıtlı seçmenler için 60 ülke ve 123 temsilcilikte sandık kurulması kararlaştırıldı. Yurtdışı temsilciliklerde sandık kurulması için gereken asgari seçmen sayısı ülke genelinde 500 olarak belirlenirken, bir sandıktaki seçmen sayısı ise 1200 olarak tespit edildi.
 

OY KULLANILACAK GÜMRÜK KAPILARI

Sarp Karayolu, Kapıkule Karayolu, İpsala Karayolu, Hamzabeyli Karayolu, Karkamış Karayolu, Cilvegözü Karayolu, Öncüpınar Karayolu, Çobanbey Karayolu, Dereköy Karayolu, Şakirpaşa Havalimanı, Esenboğa Havalimanı, Antalya Havalimanı, Çardak Havalimanı, Hasan Polatkan Havalimanı, Elazığ Havalimanı, Gaziantep Havalimanı, Hatay Havalimanı, Süleyman Demirel Havalimanı, Atatürk Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı, Adnan Menderes Havalimanı, Erkilet Havalimanı, Konya Havalimanı, Dalaman Havalimanı, Bodrum-Milas Havalimanı, Samsun Çarşamba Havalimanı, Trabzon Havalimanı, Zonguldak Çaycuma Havalimanı, Kuşadası Limanı, Ayvalık Limanı, Derince Limanı, Mersin Limanı, Taşucu Limanı ve Samsun Limanı.

 

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