02 Mayıs 2018 Çarşamba16 Şaban 1439
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Ermenistan karıştı! Başkente girişler durdu

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Hükümet karşıtı protestolarla çalkalanan Ermenistan'da, parlamentoda yapılan başbakanlık oylaması sonrasında bu sabah protestocular başkente girişleri ve havaalanı yolunu kapadı
Ermenistan karıştı! Başkente girişler durdu
Ermenistan karıştı! Başkente girişler durdu Ermenistan karıştı! Başkente girişler durdu Ermenistan karıştı! Başkente girişler durdu

Ermenistan'da Başbakan Sarkisyan'ı istifaya götüren protestolar devam ediyor.

Reuters'ın görgü tanıklarına dayandırdığı haberine göre, sabah saatlerinde başkente girişler protestocular tarafından kapatıldı.

Muhaliflerin havaalanına giden yolu da kapattığı belirtildi.

Sarkisyan'ın istifası sonrasında dün Ermenistan parlamentosunda başbakanlık oylaması yapılmıştı. Oylamaya sokak protestolarına liderlik eden Nikol Paşinyan tek aday olarak girmiş ancak ihtiyacı olan 53 oy alamayarak 45 oyda kalmıştı.

Paşinyan oylamanın ardından, iktidar partisini halka savaş açmakla suçlamış ve destekçilerine sokağa çıkma çağrısı yapmıştı.

Paşinyan, parlamentodaki başbakanlık oylaması sonrasında yaptığı konuşmada, "Yarın bütün Ermenistan’da genel grev ilan ediyorum. Yarın 08.15’ten itibaren ne kapatabilirsek, bütün Ermenistan caddelerini, metroları, havaalanı yollarını kapatıyoruz. Başbakan adayı olarak bütün devlet görevlilerine sesleniyorum, grev ilan ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

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