02 Mayıs 2018 Çarşamba16 Şaban 1439
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Mattis 'çıkmayacağız' dedi: Savaşı kazanıp...

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Mattis 'çıkmayacağız' dedi: Savaşı kazanıp...
Terör örgütü DEAŞ'la mücadele bahanesiyle terör örgütü PKK'yı kullanarak Suriye'nin kuzeyini işgal eden ABD, bölgeden çekilmemek için her yolu deniyor.
Mattis 'çıkmayacağız' dedi: Savaşı kazanıp... Mattis 'çıkmayacağız' dedi: Savaşı kazanıp... Mattis 'çıkmayacağız' dedi: Savaşı kazanıp...

 

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis bu kez Suriye'de barış sağlanmadan ABD'nin ülkedeki kuvvetlerini çekmeyeceğini söyledi.

Savunma Bakanlığı’ndaki (Pentagon) Basın Ofisi’ni ziyaret ederek gazetecilerle sohbet eden Mattis, ABD'nin Suriye'den çekilmesine ilişkin şunları söyledi:

''Bölgede neredeyse tüm ülkeler, İran’ın orada yaptıkları konusunda kaygılı. Yapmak istemediğimiz şey şu: DEAŞ fiziksel ve coğrafi anlamında bitirerek savaşı meydanda kazanırken, diplomatlar barışı sağlamadan oradan çıkmak istemiyoruz. Önce savaşı kazanırsınız sonra da barışı kazanırsınız.''

Mattis, Suriye'ye kara gücü gönderme planlarının, devlet başkanlarının vereceği bir karar olduğunu belirtti. Türkiye ile görüşülen Münbiç modeline ilişkin ise Mattis, ''NATO müttefikimiz ile fikir ayrılığı yaşadığımız bir konu üzerinde çalışırken, bu görüşmeler devam ediyor'' dedi.

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