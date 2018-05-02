Terim'in başarısı dünya basınında!



Kritik Beşiktaş derbisi sonrası dünyaca ünlü haber kanalı ESPN, Süper Lig'i incelemeye aldı.



ESPN, G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim'i göklere çıkarırken şu ifadeleri kullandı: İmparator lakabıyla tanınan Terim, daha önce G.Saray'da 6 şampiyonluk kazandı. Tudor sonrasında yarı sezonda tekrar dönüş yaptı. Dahice hamleleriyle G.Saray'ı yine şampiyonluğa taşıyor. Sezonun ilk yarısında Tudor büyük maçları kazanamamıştı. Ancak Terim, Trabzonspor, Başakşehir ve Beşiktaş'ı mağlup ederek farkını göstermiş oldu. G.Saray bitime 3 hafta kala en avantajlı ekip.



TARAFTARDA KREDİSİ YÜKSEK



Milli Takım'dan ayrıldıktan sonra G.Saray'da neler yapabileceği tartışılıyordu. Ancak şu anda işler yolunda gidiyor. Taraftarlardaki kredisi çok yüksek.



Eğer Fatih Terim kalan 3 haftada hata yapmazsa, Galatasaray'ın başında 7. şampiyonluğa ulaşacak. Bunun Türk futbol tarihinde bir benzeri yok. Son oynanan Beşiktaş derbisinde rakibini şampiyonluk yarışının dışına attı. Şu anda Başakşehir ve Fenerbahçe önemli rakipleri olarak gözüküyor. Taraftarlar şimdiden şampiyon olacaklarına inanıyor. Favori gösterilmelerine rağmen İmparator'un ağzından henüz şampiyonluk kelimesi çıkmadı. Tedbirli davranıyor.

