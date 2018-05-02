Heyecanlandıran sözler! "Seve seve dönerim"

2017'de Kanarya'nm şampiyonlukla noktaladığı İstanbul'daki Final-Four'da MVP seçilen 2.08 boyunda ve 31 yaşındaki tecrübeli oyuncunun, NBA'de Utah Jazz'da beklediği ortamı bulamamaktan yakındığı ve sezon boyunca yeteri kadar süre alamadığı için Sarı-Lacivertli teknik ekip ile idarecilerle yaptığı konuşmalarda mutsuz olduğunu sık sık dile getirdiği öğrenildi.

Kanarya'da taraftarların en sevdiği isimlerden olan Birleşik Amerikalı oyuncunun son dönemde gerek takım arkadaşları ve gerekse teknik kadrodaki isimlerle yaptığı görüşmelerde geri dönüş için nabız yokladığı ve"Kariyerimin en güzel günlerini Fenerbahçe'de geçirdim. Eğer bana ihtiyaç varsa Fenerbahçe'ye seve seve dönebilirim" dediği ifade edildi.



Bilindiği gibi Udoh, hem Türkiye Ligi hem de Euroleague'de şampiyonlukla noktalanan sezonun ardından ABD'nin yolunu tutmuş ve Utah Jazz ile 2 yıllığına toplam 6,5 milyon dolarlık bir kontrat imzalamıştı.



BLOK UDOHTAN SORULUR



Fenerbahçe ile geçirdiği 2 sezonda büyük başarılara imza atan Ekpe Udoh, geçen sezon normal sezondaki 31 maçta 12,1 sayı, 7,8 ribaund, 2,2 asist ve 2,2 blok ortalamaları tutturmuş, Final Four'da ise Olympiakos ile oynadıkları finalde 10 sayı, 9 ribaund, 4 asist, 5 blokla müthiş bir maç çıkarmıştı.

DİBE VURDU



NBA'e büyük beklentilerle giden ancak forma giydiği Utah Jazz'daki ilk sezonunda hayal kırıklığı yaşayan, maç başına 12.9 dakika süre alan Ekpe Udoh, 2,6 sayı, 2,4 ribaund, 0,8 asist ve 1,2 blok ortalamaları tutturdu.