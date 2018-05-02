02 Mayıs 2018 Çarşamba16 Şaban 1439
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Belli oldu! G.Saray Devler Ligi'ne kalırsa...

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Belli oldu! G.Saray Devler Ligi'ne kalırsa...
Galatasaray, yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanırsa çok büyük bir ihtimalle kura çekimine dördüncü torbadan katılacak. Bu durumda da Cim Bom'u zorlu rakipler bekleyecek.
Belli oldu! G.Saray Devler Ligi'ne kalırsa... Belli oldu! G.Saray Devler Ligi'ne kalırsa... Belli oldu! G.Saray Devler Ligi'ne kalırsa...


2015-2016 sezonundan bu yana Şampiyonlar Ligi'ne hasret kalan Galatasaray, kalan 3 haftada hata yapmazsa önümüzdeki yıl Devler Ligi'nde mücadele edecek. Bu sebeple taraftar da çok heyecanlı. San-kırmızılılar 14 defayla Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi en çok temsil eden takım konumunda. Ancak Galatasaray, 2016-17 sezonunda UEFA'dan aldığı ceza ve 2017-18 sezonunda Avrupa Ligi'ne ön elemede veda etmesi sebebiyle son iki sezonda puan toplamayı başaramadı. 
 
Dev rakipler olacak
 
UEFA'da takımların puanları hesaplanırken son 5 sezona bakıldığı için Galatasaray'ın sadece 29 bin 500 puanı bulunuyor. Şampiyonlar Ligi'nde geçtiğimiz sezon 3. torbaya son şuadan katılan takımm 42 bin puanı bulunuyordu. Beşiktaş, 45 bin puanla üçüncü torbada yer almayı başarmıştı. Yani Galatasaray, yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanırsa çok büyük bir ihtimalle kura çekimine dördüncü torbadan katılacak. Bu durumda da Cim Bom'u zorlu rakipler bekleyecek.  (Türkiye)
 

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