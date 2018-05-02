İşte Aziz Yıldırım'ın seçim kozu

Fenerbahçe'de şampiyonluk yarışından sonraki en büyük gündem maddesi haziran ayındaki başkanlık seçimi. Başkan Aziz Yıldırım yeni oluşturacağı yönetim kurulunu netleştirmeye başladı. Yıldırım, önemli bir ismi listesine katarak seçime sayılı günler kala rakibi Ali Koç karşısında bir adım öne geçmeyi hedefliyor. Daha önceki yönetimlerde beraber çalıştığı Nihat Özdemir’in kızı Ebru Özdemir’i yönetime almak için Aziz Yıldırım’ın ısrarlı girişimleri sürüyor. Yapılan görüşmelerde Yıldırım’ın bayan Özdemir’i ikna etme noktasına geldiği öğrenildi.
EĞİTİMİ AMERİKA’DAN
1974 Ankara doğumlu olan Ebru Özdemir, Limak Yatırım Yönetim Kurulu Başkanlık görevini başarı ile sürdürüyor. İş dünyasında önemli projelere imza atan Özdemir, 1991 yılında TED Ankara Koleji’nden ve 1995 yılında da Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nin İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1995–1997 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri Fordham Üniversitesi ve New York’da işletme masterı (MBA) yaptı. F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın, Ebru Özdemir’e yeni yönetimde önemli bir görev vermesi bekleniyor.
SADECE DÖRT KİŞİ KALIYOR
Öte yandan Başkan Aziz Yıldırım’ın yeni listede eski yönetimden 4 isim ön plana çıkıyor. Dış İlişkiler ve Basketbol Şubesi sorumlusu Ozan Balaban, Asbaşkan Şekip Mosturoğlu, yönetici İlhan Ekşioğlu ve şu anki yönetim içerisinde önemli görev alan Selim Kosif’in Yıldırım’ın yeni yönetimde yer almasına kesin gözüyle bakılıyor.
02 Mayıs 2018 Çarşamba16 Şaban 1439
- Devlet Bahçeli'ye 4 partinin ittifakı sorulduAkaryakıt'ta ÖTV kalkıyor mu? Bakan Ağbal açıkladıAhmet Hakan Kanal D Ana Haber'e veda ettiCIA'nın yeni başkanı Türkçeyi çok iyi biliyorVaatlerini açıklamaya başladıAK Parti son zamanların rekorunu kırdı!Baykal'a 24 Haziran teklifi!"Beşiktaş sahada olacak!"Beşiktaş'ın büyük pişmanlığı!Bileti kesildi! "Kendine kulüp bul"
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
- “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
İmsak 04:15 Güneş 05:54 Öğle 13:07 İkindi 16:57 Akşam 20:08 Yatsı 21:40
- 29°C Adana
- 24°C Adıyaman
- 22°C Afyon
- 18°C Ağrı
- 23°C Amasya
- 25°C Ankara
- 28°C Antalya
- 25°C Artvin
- 23°C Aydın
- 20°C Balıkesir
- BIST: 103.313 -0.93
- Altın: 173,419 0.82
- Dolar: 4,1156 0.66
- Euro: 4,9381 0.61
İşte Aziz Yıldırım'ın seçim kozu
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
"Beşiktaş sahada olacak!"Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, başından beri dile getirdiği iddiasında geri adım atmıyor. Kocaman, oyuncularıyla yaptığı toplantıda, “Beşiktaş rövanşta sahada olacak. Herkes bu maçı düşünsün, ona göre kendini hazırlasın” dedi.
Beşiktaş'ın büyük pişmanlığı!Beşiktaş'ın kurmayları, "Love ve Negredo'nun toplam maliyeti, kendi alacakları dahil Aboubakar'dan pahalı. Aboubakar'ı alsaydık şampiyonduk. Kadrodaki isimler bir Aboubakar etmedi" şeklinde görüş belirttiler.
Bileti kesildi! "Kendine kulüp bul"Beşiktaş, İspanyol yıldızın menajerine, “Negredo’ya kulüp bul”çağrısı yaptı. Daha önce golcü oyuncuyu isteyen kulüplerle temasa geçilecek.
İşte Aziz Yıldırım'ın seçim kozuAziz Yıldırım, eski yönetici arkadaşı Nihat Özdemir’in kızı Ebru Özdemir’i yönetime almak için girişimlerini hızlandırdı. Yıldırım, iş dünyasının başarılı ismine önemli bir görev verecek.
Belli oldu! G.Saray Devler Ligi'ne kalırsa...Galatasaray, yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanırsa çok büyük bir ihtimalle kura çekimine dördüncü torbadan katılacak. Bu durumda da Cim Bom'u zorlu rakipler bekleyecek.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Ahmet Hakan Kanal D Ana Haber'e veda etti
- Doğmamış bebeğe tazminat!
- Samsunlu Recep Tayyip Erdoğan aday adayı oldu
- Türk hackerlar Yunanistan'ın gündemine oturdu
- Ünlü işadamına kanlı infazda flaş gelişme
- Bankalara para taşıyan araç soyuldu!
- Eşini çekiçle öldürdü! Bakın ne dedi..
- 'Pire Ferhat' da milletvekili aday adayı oldu...
- Yok artık diyeceksiniz! Üniversitede tez konusu oldu...
- Taksim'de '1 Mayıs'! şaşırtan görüntü
- Kurtlar Vadisi'nin adresi belli oldu!
- Sır cesedin ölüm nedeni ortaya çıktı!
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.