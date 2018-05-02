Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11:38'de merkezi İzmir'in Menderes ilçesi olan 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği tespit edildi.
BİR DEPREM DE MANİSA'DA
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nünü internet sitesindeki veriye göre, saat 11:44'te merkezi Akhisar'ın Saruhanlı ilçesi olan 3,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
02 Mayıs 2018 Çarşamba16 Şaban 1439
- ABD’den çok önemli Türkiye kararı!Erivan karıştı! İstanbul'a uçuşlar durdurulduUEFA Avrupa Ligi'nde rövanş zamanıAvrupa ekonomisinde büyüme yavaşladıKöyün imamı büyük bir faciayı önledi!Konya'da bomba paniğiEbu Hanzala'nın iddianamesinde çarpıcı bilgilerBaharda göz alerjisine dikkat!Seçmen listeleri askıya çıkarıldı- TIKLA ÖĞRENAnkara'yı sallayan Ali Babacan iddiası!
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
- “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
İmsak 04:15 Güneş 05:54 Öğle 13:07 İkindi 16:57 Akşam 20:08 Yatsı 21:40
- 31°C Adana
- 25°C Adıyaman
- 25°C Afyon
- 19°C Ağrı
- 26°C Amasya
- 25°C Ankara
- 28°C Antalya
- 28°C Artvin
- 26°C Aydın
- 22°C Balıkesir
- BIST: 103.896 -0.37
- Altın: 174,315 1.34
- Dolar: 4,1373 1.19
- Euro: 4,9643 1.15
İzmir ve Manisa'da art arda depremler
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Konya'da bomba paniğiKonya'da Selçuk Üniversitesi Kampüsü’nde mezuniyet töreni yapılan merkezde bomba olduğu ihbarı üzerine polis harekete geçti.
Ebu Hanzala'nın iddianamesinde çarpıcı bilgilerDiyarbakı Cumhuriyet Başsavcılığı’nca ’Ebu Hanzala’ kod adlı Halis Bayancuk hakkında ’terör örgütü kurma ve yönetme’ suçundan 22,5 yıl hapis istemiyle hazırlanan iddianamede, terör örgütü El Kaide’ye ilişkin çarpıcı bilgiler yer aldı.
Seçmen listeleri askıya çıkarıldı- TIKLA ÖĞRENCumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Yüksek Seçim Kurulunca hazırlanan takvim kapsamında, seçmen listeleri muhtarlıklarda askıya çıkarıldı.
Ünlü iş adamı hayatını kaybettiGentaş Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kahraman hayatını kaybetti. Cenazesi bugün Bolu Gerede Yenecik Köyü’nde kılınacak öğle namazının ardından defnedilecek.
'Mülteci vekil' için Cumhurbaşkanlığı'na dilekçe!Türkiye'deki 3.5 milyon Suriyeli, Türk vatandaşlığı alan 50 bin seçmenle oy kullanacak. Sığınmacılar, Türkmen Meclisi eski Başkanı Semir Hafez'in AK Parti'den aday olması için harekete geçti.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Köyün imamı büyük bir faciayı önledi!
- Babasını öldüren genç kız ifade verdi
- Ankara'da kayınpeder dehşeti! Hamile gelinini...
- Ahmet Hakan Kanal D Ana Haber'e veda etti
- Doğmamış bebeğe tazminat!
- Samsunlu Recep Tayyip Erdoğan aday adayı oldu
- Türk hackerlar Yunanistan'ın gündemine oturdu
- Ünlü işadamına kanlı infazda flaş gelişme
- Bankalara para taşıyan araç soyuldu!
- Eşini çekiçle öldürdü! Bakın ne dedi..
- 'Pire Ferhat' da milletvekili aday adayı oldu...
- Yok artık diyeceksiniz! Üniversitede tez konusu oldu...
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.