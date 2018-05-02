02 Mayıs 2018 Çarşamba16 Şaban 1439
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Önce Rusya, sonra İran yasakladı!

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Önce Rusya, sonra İran yasakladı!
Geçtiğimiz ay Rusya’da yasaklanan kripto mesajlaşma uygulaması Telegram, Iran tarafından da erişime engellendi.
Önce Rusya, sonra İran yasakladı! Önce Rusya, sonra İran yasakladı! Önce Rusya, sonra İran yasakladı!

 

İran yargısı, ulusal güvenlik endişeleri gerekçesiyle internet servis sağlayıcılarına Telegram servisini engellemelerini emretti. Kripto mesajlaşma uygulamasının İran’da 40 milyon civarı kullanıcısı olduğu tahmin ediliyor.

İranlı yetkililer Telegram’ın ülkede ekonomik sorunlar yüzünden gerçekleştirilen protesto gösterilerinin organize edilmesinde kullanıldığına inanıyor. İranlılar geçtiğimiz ocak ayında 80 şehirde ekonomik zorlukları protesto etmek için sokaklara dökülmüştü.

Mesajları uçtan uca şifrelemeyle koruyan ve bu nedenle devletlerin izleme kabiliyetlerini kısıtlayan Telegram, geçtiğimiz ay Rusya’da da erişime engellenmişti. Rus yetkililer, engellemenin sebebini şirketin terörle mücadelede devlete gerekli desteği vermemesi olarak açıklamıştı.

Rus mahkemesinin kararı sonrasında birçok insan protesto gösterilerinde bir araya geldi ve Telegram'ın sembolü olan kağıt uçaklar uçurdu.

İran devleti, Telegram’ı yasaklamadan hemen önce kendi mesajlaşma uygulaması Soroush’u kullanıma sundu.

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