Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yapılan soruşturmada ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 9 Hazine Müsteşarlığı personeli ve kamu görevlisi olmayan bir şahıs hakkında verilen gözaltı kararının ardından Ankara ve İzmir illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonla 4 şüpheli yakalandı.
02 Mayıs 2018 Çarşamba17 Şaban 1439
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Ankara'da operasyon! 10 kişiye gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, 9'u eski Hazine Müsteşarlığı çalışanı 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 4'ü gözaltına alındı.
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