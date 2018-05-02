Kırmızı liste ile aranan hain böyle yakalandı!

MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ
Terörist Özonal ile iki AK 47 piyade tüfeği, bu tüfeğe ait mermiler, iki el bombası ve muhtelif malzeme ele geçirildi.
Aynı operasyonda iki teröristin ise ölü olarak ele geçirildiği açıklandı.
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MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ
Terörist Özonal ile iki AK 47 piyade tüfeği, bu tüfeğe ait mermiler, iki el bombası ve muhtelif malzeme ele geçirildi.
Aynı operasyonda iki teröristin ise ölü olarak ele geçirildiği açıklandı.