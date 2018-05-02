İstanbul'a uçuşlar durdu! Ermenistan fena karıştı

Önceki üç haftadan farklı olarak sabah sokaklara eşi Anna Akopyan ile birlikte çıkan Paşinyan ise önümüzdeki günler geçerli olacak sloganı duyurdu. Arşakunyats sokağındaki yürüyüş sırasında basına açıklama yapan Paşinyan, “Bundan böyle devlet kurumlarında ve parlamentoda neler yapıldığı hiç önemli değil. Artık sadece sokakta halkın aldığı karaların haysiyeti vardır. Dünkü meclis oturumundan sonra iktidarla halk arasında kalın bir güvensizlik çizgisi çizilmiştir” dedi.

Yönetimi halen ilinde tutan Cumhuriyet Partisinin polise halkın üzerine yürüme emri vermesi halinde de ne yapacaklarına ilişkin ip uçları veren Paşinyan, “Sancılar içerisinde kıvranan iktidar, krizi güç kullanarak çözüm yolunu seçmesi ve üzerimize polis kuvvetlerini sürmeye kalkışması yapacakları en büyük hata olacaktır. Biz taraftarlarımıza güvenlik güçleriyle kesinlikle çatışmaya girmemeli için uyarılar yaptık. Herhangi bir yerde sürtüşmeler, çatışma çıksa bile iktidarın provokasyonu olduğunu şimdiden ilan ediyorum” şeklinde konuştu.





İSTANBUL-ERİVAN UÇAK SEFERİ İPTAL EDİLDİ

Ermenistan başkenti Erivan havalimanı “Evarknots” sabah saatlerinden itibaren muhalif göstericiler tarafından bloke edildiği için Atlasglobal Havaloyyarına ait İstanbul-Erivan seferi yapılamadı. Havayolu şirketinden gerekçe gösterilmeden uçuşun bugün gerçekleştirilemeyeceği yolculara duyuruldu.



İKTİDAR DA PARLAMENTODA TOPLANAMADI

Muhalefetin yeni itaatsizlik protesto dalgası sokakla sınırlı kalmadı. Dünkü parlamento oturumundan sonra bugün tekrara toplanmak isteyen meclis bunu gerçekleştiremedi. İktidardaki Cumhuriyet Partisi milletvekillerinin meclise gelemedi. Meclis Başkanı Ara Babloyan yoklama yaptığında salonda sadece 27 milletvekili bulunduğu tespit edildi.

Böylece muhalefet dün sırt çeviren iktidardaki çoğunluk herhangi karar almak için kendi de toplanamaz oldu.





AB’DEN TARAFLARA İTİDAL ÇAĞRISI

Ermenistan’daki gerilimin tırmanışa geçmesi nedeniyle Avrupa Birliği de yeni bir açıklama yaptı. Brüksel’den yapılan açıklamada Ermenistan’daki kavgalı taraflara itidal çağrısı yapılarak, “Ermenistan için şimdi en önemli mesele göstericilerle güvenlik güçlerinin karşı karşıya gelmemesidir. Her iki taraf böyle bir senaryodan kaçınmalıdır. Krize çözüm yasalar çerçevesinde ve tüm Ermenistan halkının demokratik hakları çerçevesinde bulunmalı” dendi.



AGİT YARIN KARABAĞ CEPHE HATTINI TEFTİŞ EDECEK

Ermenistan’daki iç gelişmelerin Karabağ cephesinde Ermenistan ile Azerbaycan arasında yeni bir çatışmaya yol açmaması için AGİT yarın cephe hattını ziyaret ederek denetim gerçekleştirmesi de planlanıyor.

Cephe hattında ateş kesin korunması denetimi Martakert bölgesi Taliş köyü akınlarındaki kritik bölgede gerçekleştirilecek.