02 Mayıs 2018 Çarşamba16 Şaban 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:15Güneş 05:54Öğle 13:07İkindi 16:57Akşam 20:08Yatsı 21:40
    • 31°C Adana
    • 25°C Adıyaman
    • 25°C Afyon
    • 19°C Ağrı
    • 26°C Amasya
    • 25°C Ankara
    • 28°C Antalya
    • 28°C Artvin
    • 26°C Aydın
    • 22°C Balıkesir
  • BIST: 103.896 -0.37
  • Altın: 174,315 1.34
  • Dolar: 4,1373 1.19
  • Euro: 4,9643 1.15

İstanbul'a uçuşlar durdu! Ermenistan fena karıştı

»
İstanbul'a uçuşlar durdu! Ermenistan fena karıştı
Ermenistan’da iktidardaki Cumhuriyet Partisinin muhalif lideri Nikol Paşinyan’ın Başbakan seçilmesini mecliste bloke etmesi üzerine ülke çapında protesto eylemleri yeniden şiddetlendi.
İstanbul'a uçuşlar durdu! Ermenistan fena karıştı İstanbul'a uçuşlar durdu! Ermenistan fena karıştı İstanbul'a uçuşlar durdu! Ermenistan fena karıştı

 

Önceki üç haftadan farklı olarak sabah sokaklara eşi Anna Akopyan ile birlikte çıkan Paşinyan ise önümüzdeki günler geçerli olacak sloganı duyurdu. Arşakunyats sokağındaki yürüyüş sırasında basına açıklama yapan Paşinyan, “Bundan böyle devlet kurumlarında ve parlamentoda neler yapıldığı hiç önemli değil. Artık sadece sokakta halkın aldığı karaların haysiyeti vardır. Dünkü meclis oturumundan sonra iktidarla halk arasında kalın bir güvensizlik çizgisi çizilmiştir” dedi.

Yönetimi halen ilinde tutan Cumhuriyet Partisinin polise halkın üzerine yürüme emri vermesi halinde de ne yapacaklarına ilişkin ip uçları veren Paşinyan, “Sancılar içerisinde kıvranan iktidar, krizi güç kullanarak çözüm yolunu seçmesi ve üzerimize polis kuvvetlerini sürmeye kalkışması yapacakları en büyük hata olacaktır. Biz taraftarlarımıza güvenlik güçleriyle kesinlikle çatışmaya girmemeli için uyarılar yaptık. Herhangi bir yerde sürtüşmeler, çatışma çıksa bile iktidarın provokasyonu olduğunu şimdiden ilan ediyorum” şeklinde konuştu.


 
İSTANBUL-ERİVAN UÇAK SEFERİ İPTAL EDİLDİ  

Ermenistan başkenti Erivan havalimanı “Evarknots” sabah saatlerinden itibaren muhalif göstericiler tarafından bloke edildiği için Atlasglobal Havaloyyarına ait İstanbul-Erivan seferi yapılamadı. Havayolu şirketinden gerekçe gösterilmeden uçuşun bugün gerçekleştirilemeyeceği yolculara duyuruldu.
 
İKTİDAR DA PARLAMENTODA TOPLANAMADI  

Muhalefetin yeni itaatsizlik protesto dalgası sokakla sınırlı kalmadı. Dünkü parlamento oturumundan sonra bugün tekrara toplanmak isteyen meclis bunu gerçekleştiremedi. İktidardaki Cumhuriyet Partisi milletvekillerinin meclise gelemedi. Meclis Başkanı Ara Babloyan yoklama yaptığında salonda sadece 27 milletvekili bulunduğu tespit edildi.

Böylece muhalefet dün sırt çeviren iktidardaki çoğunluk herhangi karar almak için kendi de toplanamaz oldu.


 
AB’DEN TARAFLARA İTİDAL ÇAĞRISI  

Ermenistan’daki gerilimin tırmanışa geçmesi nedeniyle Avrupa Birliği de yeni bir açıklama yaptı. Brüksel’den yapılan açıklamada Ermenistan’daki kavgalı taraflara itidal çağrısı yapılarak, “Ermenistan için şimdi en önemli mesele göstericilerle güvenlik güçlerinin karşı karşıya gelmemesidir. Her iki taraf böyle bir senaryodan kaçınmalıdır. Krize çözüm yasalar çerçevesinde ve tüm Ermenistan halkının demokratik hakları çerçevesinde bulunmalı” dendi.
 
AGİT YARIN KARABAĞ CEPHE HATTINI TEFTİŞ EDECEK

Ermenistan’daki iç gelişmelerin Karabağ cephesinde Ermenistan ile Azerbaycan arasında yeni bir çatışmaya yol açmaması için AGİT yarın cephe hattını ziyaret ederek denetim gerçekleştirmesi de planlanıyor.

Cephe hattında ateş kesin korunması denetimi Martakert bölgesi Taliş köyü akınlarındaki kritik bölgede gerçekleştirilecek.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Erivan karıştı! İstanbul'a uçuşlar durdurulduErivan karıştı! İstanbul'a uçuşlar durdurulduErmenistan’da iktidardaki Cumhuriyet Partisinin muhalif lideri Nikol Paşinyan’ın Başbakan seçilmesini mecliste bloke etmesi üzerine ülke çapında protesto eylemleri yeniden şiddetlendi.
Türkiye'yi şart koştular! Esed kabul etmedi!Türkiye'yi şart koştular! Esed kabul etmedi!Suriye'deki Beşşar Esed rejimi ile ablukada tuttuğu ve gerginliği azaltma bölgeleri kapsamındaki Kuzey Humus'taki askeri muhalif gruplar, bölgedeki kuşatmanın sonlanması için anlaşmaya varamadı.
İstanbul'a uçuşlar durdu! Ermenistan fena karıştıİstanbul'a uçuşlar durdu! Ermenistan fena karıştıErmenistan’da iktidardaki Cumhuriyet Partisinin muhalif lideri Nikol Paşinyan’ın Başbakan seçilmesini mecliste bloke etmesi üzerine ülke çapında protesto eylemleri yeniden şiddetlendi.
G.Kore'den ülkedeki ABD askerleriyle ilgili karar!G.Kore'den ülkedeki ABD askerleriyle ilgili karar!Güney Kore hükümeti, Kuzey Kore ile bir barış anlaşması imzalanması durumunda dahi ABD askerlerinin ülkeden ayrılmayacağını duyurdu. Kuzey Kore yönetimi daha önce nükleer silahsızlanma için ABD askerlerinin ülkeden ayrılması şartını öne sürmüştü.
Önce Rusya, sonra İran yasakladı!Önce Rusya, sonra İran yasakladı!Geçtiğimiz ay Rusya’da yasaklanan kripto mesajlaşma uygulaması Telegram, Iran tarafından da erişime engellendi.
CIA'nın yeni başkanı Türkçeyi çok iyi biliyorCIA'nın yeni başkanı Türkçeyi çok iyi biliyorCIA, yeni başkanları Gina Haspel'in kariyerine ilişkin notları içeren bilgileri paylaştı. Bilgilerde dikkat çeken iki konu vardı. Haspel akıcı derecede Türkçe ve Rusça konuşabiliyor...
  • Hollanda'dan skandal karar!02 Mayıs 2018 Çarşamba 11:20
  • Beyaz Saray'dan İran'a gözdağı02 Mayıs 2018 Çarşamba 11:17
  • Ermenistan karıştı! Başkente girişler durdu02 Mayıs 2018 Çarşamba 11:16
  • ABD'den çıldırtacak hamle! Bayrağı indirdi02 Mayıs 2018 Çarşamba 11:15
  • Mattis 'çıkmayacağız' dedi: Savaşı kazanıp...02 Mayıs 2018 Çarşamba 11:12
  • Bir Müslüman ülkeden daha İran'a darbe!02 Mayıs 2018 Çarşamba 10:46
  • İran'da şiddetli deprem!02 Mayıs 2018 Çarşamba 09:41
  • Ermenistan karıştı! Başkente girişler durdu02 Mayıs 2018 Çarşamba 09:20
  • Erdoğan'dan tarihi görüşmeye ilk yorum02 Mayıs 2018 Çarşamba 08:30
  • İstiklal Marşı okunduğu anda Monn selam durdu02 Mayıs 2018 Çarşamba 07:50
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri