02 Mayıs 2018 Çarşamba16 Şaban 1439
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Ünlü iş adamı hayatını kaybetti

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Ünlü iş adamı hayatını kaybetti
Gentaş Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kahraman hayatını kaybetti. Cenazesi bugün Bolu Gerede Yenecik Köyü’nde kılınacak öğle namazının ardından defnedilecek.
Ünlü iş adamı hayatını kaybetti Ünlü iş adamı hayatını kaybetti Ünlü iş adamı hayatını kaybetti

 

GENTAŞ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve iş adamı 68 yaşındaki Ahmet Kahraman geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Gentaş’tan KAP’a yapılan açıklamada, “Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı ve Grubumuza Bağlı şirketlerin birçoğunda yönetim kurulu başkanı olarak görev yapan Ahmet Kahraman’ı geçirdiği kalp krizi sonrası kaybettik. ‘Kahraman’ ailesinin, şirketler grubumuzun ve ülkemizin bu acı kaybının üzüntüsünü tüm kamuoyu ile paylaşıyoruz” denildi.

CENAZESİ BUGÜN

Ahmet Kahraman’ın cenazesi 2 Mayıs Çarşamba günü Bolu’nun Gerede ilçesine bağlı Yenecik Köyü’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra köy mezarlığına defnedilecek.

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