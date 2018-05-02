02 Mayıs 2018 Çarşamba17 Şaban 1439
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HDP'den CHP'ye ittifak tepkisi!

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HDP'den CHP'ye ittifak tepkisi!
HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, CHP, İYİ Parti, SP ve DP'nin olası milletvekilliği seçimlerinde ittifak yapmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.
HDP'den CHP'ye ittifak tepkisi! HDP'den CHP'ye ittifak tepkisi! HDP'den CHP'ye ittifak tepkisi!

HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu,"Bu ittifak sağ bir ittifak olmaktan öteye geçmeyecektir. CHP'nin sol seçmenine de yazıktır. Türkiye'de iki sağ ittifak yarışacak." dedi.

Kerestecioğlu, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, içerisinde imar barışı ve emeklilere ikramiye verilmesine ilişkin düzenlemelerin yer aldığı "torba tasarıyı" eleştirdi.

Gül'ün aday olmamasını değerlendiren Kerestecioğlu, şöyle devam etti:

"Gençlerin dediği gibi fazla üzerine gitmeyelim belki 2048 yılında aday olacaktır ya da bir Gül aday olacaksa belki o Hayrünnisa Gül olacaktır, bilemiyoruz."

CHP'YE İTTİFAK TEPKİSİ

CHP, İYİ Parti, SP ve DP'nin olası milletvekilliği seçimlerinde ittifak yapmasına ilişkin soru üzerine de Kerestecioğlu, şunları kaydetti:

"Ortada sosyal demokrat bir parti var ama bu parti günlerdir hep topu İYİ Parti'ye atarak 'HDP'nin olmasını istemiyor' diyerek bir süreç yaşatmaya çalıştı. Ama bugün gördüğümüz o ki aslında HDP'nin dışında bir ittifakı kurmak istiyorlarmış. Bu ittifak, kimi transfer ederlerse etsinler, CHP'ye kimi çağırırlarsa çağırsınlar, isterse Che Guevara'nın kız kardeşine mesaj yollasınlar, yine bu ittifak sağ bir ittifak olmaktan öteye geçmeyecektir. Bu aynı zamanda CHP'nin sol seçmenine de yazıktır. Eğer bir parti gerçekten sosyal demokratsa, ittifak yapması gereken parti solda olan, özgürlükçü solu savunan partidir. Siz 90'ların içişleri bakanıyla, işte Sivas'ta yaşananların şaibesi üzerinde olan kişilerle ittifak yapmayı tercih ediyorsanız o zaman siz sağ bir ittifakın içerisindesiniz. Şimdi, Türkiye'de iki sağ ittifak yarışacak. O zaman onlar oraya HDP buraya."

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması halinde, "en yüksek oyu"alan adayı destekleyip desteklemeyecekleri sorusuna Kerestecioğlu, "Bunu o zaman değerlendireceğiz. Biz ikinci tura kendi adayımızla çıkmayı planlıyoruz. Adayımızın da baş harfleri S.D." yanıtını verdi.

Cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın adaylığı konusunda bir sorun olup olmadığı yönündeki soru üzerine de Kerestecioğlu, "Bir sorun yok." ifadesini kullandı.

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