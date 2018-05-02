02 Mayıs 2018 Çarşamba17 Şaban 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:15Güneş 05:54Öğle 13:07İkindi 16:57Akşam 20:08Yatsı 21:40
    • 32°C Adana
    • 25°C Adıyaman
    • 23°C Afyon
    • 20°C Ağrı
    • 30°C Amasya
    • 27°C Ankara
    • 28°C Antalya
    • 26°C Artvin
    • 31°C Aydın
    • 27°C Balıkesir
  • BIST: 103.524 -0.73
  • Altın: 175,005 1.75
  • Dolar: 4,1596 1.74
  • Euro: 4,9928 1.73

İlişkiler gerildi, o ülke tatbikata davet edilmedi

»
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen en büyük fiili atışlı tatbikat olan Efes tatbikatına bu yıl 19 dost ve müttefik ülke katılırken, tatbikata geçtiğimiz yıllarda katılan Almanya’nın bu sene katılmayacak olması dikkat çekti.
İlişkiler gerildi, o ülke tatbikata davet edilmedi
İlişkiler gerildi, o ülke tatbikata davet edilmedi İlişkiler gerildi, o ülke tatbikata davet edilmedi İlişkiler gerildi, o ülke tatbikata davet edilmedi

 

Türkiye’nin ev sahipliğinde Batı Anadolu, Orta Ege, İzmir Körfezi ve Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'nde gerçek mühimmat kullanılarak gerçekleştirilen ve Türkiye’nin en büyük fiili atışlı tatbikatı olan "Efes-2018 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı", bu yıl 7-11 Mayıs tarihleri arasında yapılacak. 2016 yılında ilk kez uluslararası çapta organize edilen Ege Ordu Komutanlığının sevk ve idaresindeki tatbikata bu yıl 19 dost ve müttefik ülkenin unsurları katılacak. 

Türkiye’den Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, sivil kamu kurum ve kuruluşların katılacağı tatbikata bu yıl ABD, Azerbaycan, Bahreyn, Bangladeş, Bosna Hersek, Gürcistan, İngiltere, İtalya, Katar, Kazakistan, Kosova, Macaristan, Makedonya, Moğolistan, Özbekistan, Pakistan, Romanya, Slovakya ve Suudi Arabistan’dan da birlik ve unsurların katılacağı açıklandı. Geçtiğimiz yıllarda tatbikata fiilen katılan Almanya ve Polonya’nın tatbikata davet edilmemesi ise dikkat çekti. 

Geçtiğimiz süreçte Almanya ile ilişkiler, İncirlik krizi ve Almanya’nın asker çekmesi, FETÖ’cülerin iltica taleplerine olumlu yanıt vermesi gibi konular nedeniyle gerilmişti. Almanya’nın dev tatbikata davet edilmemesinin altında gerilen ilişkilerin yattığı iddia ediliyor. 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tahkim Kurulu derbi kararını verdiTahkim Kurulu derbi kararını verdiTahkim Kurulu, 3 Mayıs 2018'de oynanması gereken Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla ilgili kararını verdi. Daha önce maça çıkmama kararı alan Beşiktaş, dün Tahkim Kurulu'na başvurarak maçın oynanması kararına itiraz etmişti
ABD desteğini alan PKK'dan yeni hamle!ABD desteğini alan PKK'dan yeni hamle!Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin doğusunda 7 aydır ablukada tuttuğu, Irak sınırındaki DEAŞ bölgesine ABD desteğiyle operasyon düzenliyor.
İlişkiler gerildi, o ülke tatbikata davet edilmediİlişkiler gerildi, o ülke tatbikata davet edilmediTürk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen en büyük fiili atışlı tatbikat olan Efes tatbikatına bu yıl 19 dost ve müttefik ülke katılırken, tatbikata geçtiğimiz yıllarda katılan Almanya’nın bu sene katılmayacak olması dikkat çekti.
Muhalefetin seçim vaatleri ortaya çıktıMuhalefetin seçim vaatleri ortaya çıktıHükümetin seçim paketini açıklamasının ardından gözler muhalefete çevrildi. CHP’nin seçim vaatleri de yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı.
İran'dan çok sert açıklama!İran'dan çok sert açıklama!İran, kendisiyle diplomatik ilişkileri kesen Fas'a çok sert tepki göstererek, "İran'ın Cezayir Büyükelçiliğinde görevli diplomatların Polisario Cephesi ile iş birliği yaptığı" yönündeki suçlamasını reddetti.
Ankara'da operasyon! 10 kişiye gözaltı kararıAnkara'da operasyon! 10 kişiye gözaltı kararıAnkara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, 9'u eski Hazine Müsteşarlığı çalışanı 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 4'ü gözaltına alındı.
  • Muhalefet İttifakı'ndaki partiler belli oldu mu, ittifak hangi isimle seçime girecek?02 Mayıs 2018 Çarşamba 13:57
  • HDP'den CHP'ye ittifak tepkisi!02 Mayıs 2018 Çarşamba 13:54
  • Konya'da bomba paniği02 Mayıs 2018 Çarşamba 13:46
  • Ebu Hanzala'nın iddianamesinde çarpıcı bilgiler02 Mayıs 2018 Çarşamba 13:40
  • Seçmen listeleri askıya çıkarıldı- TIKLA ÖĞREN02 Mayıs 2018 Çarşamba 13:17
  • Ünlü iş adamı hayatını kaybetti02 Mayıs 2018 Çarşamba 12:46
  • 'Mülteci vekil' için Cumhurbaşkanlığı'na dilekçe!02 Mayıs 2018 Çarşamba 12:40
  • Kırmızı liste ile aranan hain böyle yakalandı!02 Mayıs 2018 Çarşamba 12:31
  • İzmir ve Manisa'da art arda depremler02 Mayıs 2018 Çarşamba 12:19
  • AK Parti son zamanların rekorunu kırdı!02 Mayıs 2018 Çarşamba 11:40
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri