02 Mayıs 2018 Çarşamba17 Şaban 1439
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Şenol Güneş'ten ayrılık cevabı!

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Şenol Güneş'ten ayrılık cevabı!
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, yurt dışına başka bir takıma gideceği iddialarına yönelik konuştu.
Şenol Güneş'ten ayrılık cevabı! Şenol Güneş'ten ayrılık cevabı! Şenol Güneş'ten ayrılık cevabı!


Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir restoran çıkışında görüntülenen Güneş, iddialara yönelik bir soruyu "Türkiye konuşuyor." diyerek yanıtladı.

Öte yandan, bir grup taraftar, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile yapılan yarı final rövanş maçında başından yaralanan Güneş'e "geçmiş olsun" dileğinde bulunup, ilgi gösterdi.

Şenol Güneş'e, bulunduğu merkezde, siyah-beyazlı futbolculardan Tolga Zengin ve Necip Uysal'ın da eşlik ettiği öğrenildi.
 

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