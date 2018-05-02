02 Mayıs 2018 Çarşamba17 Şaban 1439
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KKTC skandalı! Akıl karı değil

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde birlik adı altında ayrılık faaliyetleri yürütülüyor. KKTC'nin hakkını koruyan ve savunan Türkiye, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından devreden çıkartılmaya çalışılıyor.
KKTC skandalı! Akıl karı değil
KKTC skandalı! Akıl karı değil KKTC skandalı! Akıl karı değil KKTC skandalı! Akıl karı değil

 

Garantilerden vazgeçilmesi ve Türkiye'nin aradan çekilmesine sebep olan bu anlaşma Mustafa Akıncı tarafından kabul edlidi.

TÜRKİYE ARADAN ÇIKARTILMAYA ÇALIŞILIYOR

KKTC'nin bütünlüğünün garantisini sağlayan Türkiye'nin aradan çıakrtılması Guterres Çerçeve Belgesi ile yapılmaya çalışılıyor. Bu anlaşmada "Müdahale hakkının geçerli kalacağı bir sistem sürdürülebilir değildir. Garanti Antlaşmalarının kapsadığı alanların yerini, iki tarafça üzerinde mutabık kalınan ve çeşitli boyutları içeren, yeterli uygulamayı izleme mekanizmaları alabilir." denilerek Türkiye'yi devreden çıkartmak amaçlanıyor.

ESKİ CUMHRUBAŞKANI EROĞLU'NDAN TEPKİ

3’üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın  Guterres çerçevesini kabul etmesi için  Rum lider Anastasiadis’e çağrı yapmasını eleştirdi.
Eroğlu, Cumhurbaşkanı  Akıncı’nın  büyük yalpalamalar içinde olduğunu ileri sürerek, “Yaptıkları; eşitliğimizi, güvenliğimizi, özgürlüğümüzü, bu topraklarda tutunmamızı sağlayan sosyo-ekonomik yapımızı, topraklarımızı tehlikeye atacak şeylerdir” görüşünü savundu.

AKIL KÂRI DEĞİL

Türkiye’nin Kıbrıs’ta asker bulundurmasından, etkin ve fiili garantisinden vazgeçmenin  akıl karı olmadığını kaydeden Eroğlu, “İngiltere’nin üsleri devam edecek, Rusya, Fransa, Yunanistan, İsrail istediği gibi Kıbrıs topraklarında, denizlerinde, havasında cirit atacak ama Türkiye Kıbrıs’ta olmayacak. Sayın Akıncı bunu mu hedefliyor? Sayın Akıncı dünya ve bölgedeki gelişmeleri görmüyor mu? Sayın Akıncı Filistinlilerin başına bir garantörleri olmadığı için gelenlerin farkında değil mi?” diye sordu.

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