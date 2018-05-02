02 Mayıs 2018 Çarşamba17 Şaban 1439
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Çiftlik Bank’ın beyni Türkiye’ye getirildi

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Çiftlik Bank soruşturması kapsamında hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı çıkarılan ve Bulgaristan'da yakalanan Düzgün Genç, Türkiye'ye iade edildi.
Çiftlik Bank’ın beyni Türkiye’ye getirildi
Çiftlik Bank’ın beyni Türkiye’ye getirildi Çiftlik Bank’ın beyni Türkiye’ye getirildi Çiftlik Bank’ın beyni Türkiye’ye getirildi

32 bin 222 katılımcıdan 1 milyar liradan fazla paranın toplandığı Çiftlik Bank sisteminin biri kurucu Mehmet Aydın olmak üzere firari 6 ismi için çıkarılan Kırmızı Bülten kararı sonrasında ilk iade işlemi gerçekleşti.

BEYİN TAKIMINDAYDI, İADE EDİLDİ

Çiftlik Bank'ın beyin takımından Düzgün Genç Türkiye'ye iade edildi. Bulgar polisi tarafından uçakla getirildiği İstanbul Atatürk Havalimanı’nda Türk polisine teslim edilen  Genç Bakırköy Adliyesi’ndeki işlemlerinin ardından soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi

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