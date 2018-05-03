Cengiz'li Roma'nın nefesi yetmedi! Finalin adı...

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Liverpool, 5-2 kazandığı maçın rövanşında Roma'ya 4-2 yenilmesine rağmen ilk maçtaki avantajıyla finalde Real Madrid'in rakibi oldu.

Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan ve Sloven hakem Damir Skomina'nın düdük çaldığı maçta Liverpool'un gollerini 9. dakikada Sadio Mane, 26. dakikada Georginio Wijnaldum atarken Roma'nın sayılarını 15. dakikada James Milner(kendi kalesine), 52. dakikada Edin Dzeko, 86 ve 90+3'te(penaltı) dakikalarda Radja Nainggolan kaydetti.

Maça yedek başlayan Cengiz Ünder 53. dakikada oyuna dahil oldu.

Real Madrid ile Liverpool'un Kiev'de karşı karşıya geleceği Şampiyonlar Ligi final maçı 26 Mayıs'ta oynanacak.

EN ÇOK GOL ATILAN YARI FİNAL EŞLEŞMESİ

Liverpool - Roma eşleşmesindeki iki maçta toplam 13 gol atıldı. Bu sayı, Şampiyonlar Ligi tarihinde yarı final eşleşmeleri arasında en çok gol atılan eşleşme olarak kayıtlara geçti. Bu unvan 1997/98 sezonunda toplam 10 gol olan Juventus - Monaco eşleşmesindeydi.

SALAH-MANE-FİRMİNO TARİHE GEÇTİ

Liverpool'da Mohamed Salah, Sadio Mane ve Roberto Firmino'dan oluşan hücum üçlüsü, toplamda 29 gole ulaşarak Şampiyonlar Ligi tarihinde bir sezonda en fazla gol atan üçlü oldu.

Devler Ligi'nin en golcü üçlüleri(bir sezonda)

29 gol: Salah, Mane, Firmino

28 gol: Bale-Benzema-Ronaldo (2013-14)

27 gol: Messi-Neymar-Suarez (2014-15)

23 gol: Rivaldo-Kluivert-Enrique (1999-00)