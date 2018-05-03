03 Mayıs 2018 Perşembe17 Şaban 1439
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Kepçe operatörü Yunan sınırında gözaltına alındı

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Edirne'de Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'nda su hattı çalışması sırasında tampon bölgeden dönmek isteyen kepçe operatörü, Yunan askerleri tarafından gözaltına alındı.
Kepçe operatörü Yunan sınırında gözaltına alındı
Kepçe operatörü Yunan sınırında gözaltına alındı Kepçe operatörü Yunan sınırında gözaltına alındı Kepçe operatörü Yunan sınırında gözaltına alındı

 

Edirne'den Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'nda bulunan su hattı çalışması için Edirne Belediyesi'ne ait bir kepçeyle, bugün bölgede çalışma başlatıldı.

KEPÇE OPERATÖRÜ TAMPON BÖLGEDEN DÖNERKEN GÖZALTINA ALINDI

Saat 17.30 sıralarında çalışmasını tamamlayan kepçe operatörü Musa Alerik, tampon bölgeden dönüş yapacağı sırada Yunan askerleri tarafından gözaltına alındı. Yunan askerlerinin gözaltına aldığı kepçe operatörünün, bir süre Kastanies Sınır Kapısı karakolunda tutulduktan sonra Orestiada kentine götürüldüğü öğrenildi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Belediyemize ait bir kepçe Pazar Gümrük Kapısı'nda su hattı çalışması yapıyordu. Operatör aracı ile tampon bölgeden  dönüş için manevra yaparken Yunan askerleri tarafından gözaltına alındı. Kepçe operatörümüz bırakılması için Yunanlı yetkililerle görüşmeler sürüyor" dedi.

YUNAN ASKERLERİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Pazarkule Sınır Kapısı'nın karşısındaki Yunanistan'ın Kastanies Sınır Kapısı karakolunda görev yapan teğmen Angelos Mitretodis ile astsubay çavuş Dimitris Kouklazis, geçen 1 Mart günü, birinci derece askeri yasak bölgeden Türkiye'ye girmiş ve gözaltına alınmışlardı. Mahkemeye sevk edilen Yunan askerleri tutuklanıp cezaevini konulmuştu.

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