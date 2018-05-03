03 Mayıs 2018 Perşembe18 Şaban 1439
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Beyaz Saray Sözcüsü açıkladı! Trump'ı bırakıyor...

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Beyaz Saray Sözcüsü açıkladı! Trump'ı bırakıyor...
ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatlarından Ty Cobb'un görevinden ayrılacağı açıklandı.
Beyaz Saray Sözcüsü açıkladı! Trump'ı bırakıyor... Beyaz Saray Sözcüsü açıkladı! Trump'ı bırakıyor... Beyaz Saray Sözcüsü açıkladı! Trump'ı bırakıyor...

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, yaptığı yazılı açıklamada, 68  yaşındaki avukatCobb'un emekliye ayrılacağını duyurdu.

Sanders, açıklamada, "Ty Cobb birkaç haftadır emekliliğini konuşuyordu  ve geçtiğimiz hafta Özel Kalem Müdürü John Kelly'e bu ay sonunda emekliye  ayrılacağını söyledi." ifadesini kullandı.

Cobb, 2016 Başkanlık seçimlerine Rusya'nın müdahale ettiği yönündeki iddialara karşı Trump'ın avukatlığını yapıyordu.

Cobb'un yerine kimin atanacağı şimdiden belirlendi.

Eski başkanlardan Bill Clinton'ın da avukatlığını yapmış olan Emmet  Flood'un Trump'ın takımına dahil olacağı kaydedildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sanders ise Flood'un bu göreve getirileceğini  onayladı. Sanders, "Emmet Flood, Beyaz Saray'a gelerek Başkan Donald Trump'a  Rusya üzerinden yapılan cadı avına karşı temsil edecek." ifadesini kullandı.

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