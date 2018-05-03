03 Mayıs 2018 Perşembe18 Şaban 1439
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'0850 432 16 99' bu numaraya dikkat!

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'0850 432 16 99' bu numaraya dikkat!
0850 432 16 99 numaralı hattan aradıkları vatandaşları “Hesabınızdan internet alışverişi yapılmış. Kartınız kopyalanmış olabilir” diyerek kandıran çete, şifreleri ele geçirip yüz binlerce liralık vurgun yaptı. 10 kentte onlarca kişiyi çarpan 6 sahtekârdan
'0850 432 16 99' bu numaraya dikkat! '0850 432 16 99' bu numaraya dikkat! '0850 432 16 99' bu numaraya dikkat!

İstanbul'dan, 10 kentteki yüzlerce vatandaşı dolandıran çeteyi ortaya çıkaran süreç, 3 ay önce M.K. adlı vatandaşın Bakırköy Savcılığı’na başvurmasıyla başladı. 0850 432 16 99 numaradan kendisini arayan kişinin ‘Bankadan arıyorum” dediğini söyleyen M.K. şikâyetinde olayı şöyle anlattı: “Bana, ‘Hesabınızda internet üzerinde alışveriş yapılmış görünüyor. Bilginiz dışındaysa iptal edelim’ dediler. Alışveriş yapmadığımı söyledim. ‘Kartınız kopyalanmış olabilir, hemen iptal edelim’ diyerek kart bilgilerini istediler. Ben de bankadan aradıklarını düşünerek verdim. Hesaptan 5 bin lira çekmişler.”

‘BANKADAN ARIYORUZ’

Aynı numarayla ilgili çok sayıda şikâyet başvurusu yapılınca İstanbul Emniyeti Asayiş Şube ekipleri harekete geçti. Numaranın Tuzla’daki bir ‘danışmanlık’ şirketine ait olduğu belirlendi. Polis olayı çözmeye çalışırken, çetenin yöntemini de ortaya çıkardı. Buna göre, çete önce bir şirket kurup 0850 432 16 99 numaralı hattı satın aldı, ardından da çeşitli kurumlardaki kişiler vasıtasıyla çok sayıda vatandaşın kimlik ve banka bilgilerini yasadışı şekilde ele geçirdi. Ardından müşteri temsilcisi gibi yüzlerce kişiyi arayıp “Hesabınızda dolar hareketliliği var”, “Kartınızla internetten alışveriş yapılmış, kartınız kopyalanmış olabilir” ya da “Geçmişe yönelik 10 yıllık aidatları ödeyeceğiz” gibi sözlerle kandırarak yüz binlerce liralık vurgun yaptı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Gazete Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre 3 aylık takiple elde edilen görüntüler ve delillerin ardından operasyon düzenlendi. Balıkesir, Aydın, Sakarya, Düzce, Amasya, Kayseri, Mersin ve Malatya’da birçok kişinin aynı yöntemle dolandırılmasına ilişkin 11 şüpheli gözaltına alındı. Polisteki ifadelerin ardından 5 kişi serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler ise adliyeye sevk edildi. Mustafa Ç. (37) Hakan A. (24) ve Hayri B. (22) tutuklanırken, Cemil C. (22), Sevilay V. (39) ve Serdar C. (43) adlı kontrolle serbest bırakıldı.

Polis 3 aylık teknik ve fiziki takipte, havale ettikleri paraları çeken çete üyelerini de tek tek görüntüledi.

‘BU NUMARADAN UZAK DURUN’

Çetenin dolandırıcılıkta kullandığı 0850 432 16 99 numaralı telefonla ilgili internette yüzlerce vatandaşın “Bu numaradan uzak durun” diyerek uyarı yaptığı ortaya çıktı. Bu şikâyetlerden bazıları şöyle:

- Benim de 3500 ve 528 dolarım gitti. Bu numaradan arandıktan sonra, alışveriş yapılmış. Savcılığa bildirdim.

- ‘Kart aidat ücretinizi iade etmek için bankadan arıyoruz’ dediler. Hesap bilgilerini verdikten sonra 5 bin TL dolandırıldım.

- Arayıp kartımla 1500 liralık bahis oynandığını söylediler. İşlemi iptal edelim dediler. TC tuşlamamı söylediler. Bankaya yakın olduğumu söyleyince kapattılar.

- ‘Hesabınızdan 12 bin TL EFT yapılmış bu işlemi durdurmak istiyoruz’ dediler. Beni kandırdılar. Geç uyandım. Anında parayı havale etmişler. Hesabımı dondurdum. Bankaya itiraz dilekçesi verdim. Savcılığa şikâyette bulundum.

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