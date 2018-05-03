03 Mayıs 2018 Perşembe18 Şaban 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:13Güneş 05:53Öğle 13:07İkindi 16:57Akşam 20:09Yatsı 21:42
    • 23°C Adana
    • 16°C Adıyaman
    • 12°C Afyon
    • 9°C Ağrı
    • 17°C Amasya
    • 14°C Ankara
    • 21°C Antalya
    • 16°C Artvin
    • 15°C Aydın
    • 11°C Balıkesir
  • BIST: 104.726 0.42
  • Altın: 175,233 1.88
  • Dolar: 4,1572 1.68
  • Euro: 4,9751 1.37

Türkiye hamlesini yaptı! ABD ve Batı köşeye sıkıştı

»
ABD’nin Suriye’de terör örgütü PKK/PYD’ye silah sevkiyatını anbean izleyen Türkiye, kanıt dosyasını da sahadaki gelişmelere göre sürekli güncelliyor.
Türkiye hamlesini yaptı! ABD ve Batı köşeye sıkıştı
Türkiye hamlesini yaptı! ABD ve Batı köşeye sıkıştı Türkiye hamlesini yaptı! ABD ve Batı köşeye sıkıştı Türkiye hamlesini yaptı! ABD ve Batı köşeye sıkıştı

Edinilen bilgilere göre ABD ve diğer Batılı ülkeler, kapalı toplantılarda ortaya konulan belgeler nedeniyle PYD’yi artık eskisi gibi savunmuyor.

Suriye PKK'sına ilişkin diplomatik çabalar sonuç vermeye başladı. Türkiye'nin uluslararası platformlarda ısrarla ve belgeleriyle gündeme getirdiği "PYD/YPG, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısıdır" savı karşısında Batılı 'müttefiklerin' söylemlerinde değişim yaşanmaya başlandı.

SAVUNAMAZ HALE GELDİLER

Kısa bir süre öncesine kadar PYD/YPG'yi 'terör örgütü' olarak görmeyen bazı ülkeler, Ankara'nın ortaya koyduğu sayısız kanıtlarla teröristleri savunamaz duruma geldi. Kaynaklar, basına kapalı görüşmelerde muhatapların, örgütü eskisi gibi savunamadıklarını, önlerine konulan belgeleri görünce "PYD/YPG terör örgütü değil" diyemediklerini ve sözkonusu yapının PKK'nın uzantısı olduğunu kabullenmeye başladıklarını belirtiyor. Son olarak NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Ankara ziyaretinde de bu belgeler masaya konuldu. Masada durum buyken sahada ise görüntü başka. Terörist örgüte silah ve mühimmat başta olmak üzere her türlü destek devam ediyor.

KANIT DOSYASI KABARDI

Ankara, PYD/YPG'ye verilen silah ve mühimmat desteğine ilişkin kanıt dosyasını sahadaki gelişmelere göre sürekli güncelliyor. Bu yüzden 'PYD dosyası' hayli kabarmış durumda. Artan tehdit algısına karşı Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alacak Türkiye'ye karşı F-35 savaş uçağı ambargosu uygulama sinyali veren ABD, her şeye rağmen Suriye PKK'sını desteklemeyi sürdürüyor. ABD'nin ardından şimdi de PKK/PYD için Fransa önemli bir destek kapısı haline gelmiş durumda. Fransız askerleri Fırat'ın batısındaki Münbiç'te sık sık devriye atmak suretiyle PYD'li teröristlerin korumalığını üstleniyor.

ANKARA FIRSAT TANIYOR

Önümüzdeki süreçte Türkiye ile ABD arasındaki Münbiç temaslarının artması bekleniyor. ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile ilk teması Brüksel'de kuran Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, mekanizmaların işlemeye başlayacağını söyledi. Bu ilk temasın hemen ardından da Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Amerikalı muhatabı Joseph Dunford ile telefonda görüştü. Suriye PKK'sının terör faaliyetleri bu görüşmede de masaya yatırıldı. Teröristlerin Münbiç'i terk edeceğine dair verdikleri sözleri tutmaları konusunda müttefiklerine fırsat tanıyan Ankara Münbiç'in dışında Fırat'ın doğusundaki adımları da dikkatle takip ediyor.

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Türkiye hamlesini yaptı! ABD ve Batı köşeye sıkıştıTürkiye hamlesini yaptı! ABD ve Batı köşeye sıkıştıABD’nin Suriye’de terör örgütü PKK/PYD’ye silah sevkiyatını anbean izleyen Türkiye, kanıt dosyasını da sahadaki gelişmelere göre sürekli güncelliyor.
'0850 432 16 99' bu numaraya dikkat!'0850 432 16 99' bu numaraya dikkat!0850 432 16 99 numaralı hattan aradıkları vatandaşları “Hesabınızdan internet alışverişi yapılmış. Kartınız kopyalanmış olabilir” diyerek kandıran çete, şifreleri ele geçirip yüz binlerce liralık vurgun yaptı. 10 kentte onlarca kişiyi çarpan 6 sahtekârdan
ABD'de askeri uçak düştü: 5 asker öldüABD'de askeri uçak düştü: 5 asker öldüABD ordusuna ait bir C-130 Hercules tipi askeri kargo uçağının Georgia eyaleti Savannah kentinde çevre yoluna düştüğü ve uçakta bulunan 5 askerin öldüğü bildirildi.
Kepçe operatörü Yunan sınırında gözaltına alındıKepçe operatörü Yunan sınırında gözaltına alındıEdirne'de Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'nda su hattı çalışması sırasında tampon bölgeden dönmek isteyen kepçe operatörü, Yunan askerleri tarafından gözaltına alındı.
Türkiye bu olayı konuşuyor!Türkiye bu olayı konuşuyor!Samsun’da tramvayda yolculuk eden bir genç, ayağında ayakkabısı bulunmayan bir çocuğa kendi ayakkabılarını çıkarıp verdi. Ayakkabıları çocuğun ayağına giydirip bağcıklarını da bağlayan genç, yoluna çorapla devam etti.
HDP'den CHP'ye ittifak tepkisi!HDP'den CHP'ye ittifak tepkisi!HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, CHP, İYİ Parti, SP ve DP'nin olası milletvekilliği seçimlerinde ittifak yapmasına ilişkin, "Bu ittifak sağ bir ittifak olmaktan öteye geçmeyecektir. CHP'nin sol seçmenine de yazıktır. Türkiye'de iki sağ ittifak y
  • Çiftlik Bank’ın beyni Türkiye’ye getirildi02 Mayıs 2018 Çarşamba 18:30
  • KKTC skandalı! Akıl karı değil02 Mayıs 2018 Çarşamba 18:00
  • AK Parti'de sayı 7 bini geçti02 Mayıs 2018 Çarşamba 17:37
  • IKBY, İran'dan talep etti: İstiyoruz!02 Mayıs 2018 Çarşamba 16:40
  • TSK'dan açıklama!02 Mayıs 2018 Çarşamba 16:40
  • CHP’de aday adayı başvurusunda fiyasko02 Mayıs 2018 Çarşamba 16:20
  • Tahkim Kurulu derbi kararını verdi02 Mayıs 2018 Çarşamba 15:48
  • ABD desteğini alan PKK'dan yeni hamle!02 Mayıs 2018 Çarşamba 15:40
  • İlişkiler gerildi, o ülke tatbikata davet edilmedi02 Mayıs 2018 Çarşamba 15:20
  • Muhalefetin seçim vaatleri ortaya çıktı02 Mayıs 2018 Çarşamba 14:40
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri