03 Mayıs 2018 Perşembe18 Şaban 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:13Güneş 05:53Öğle 13:07İkindi 16:57Akşam 20:09Yatsı 21:42
    • 30°C Adana
    • 24°C Adıyaman
    • 19°C Afyon
    • 19°C Ağrı
    • 26°C Amasya
    • 22°C Ankara
    • 29°C Antalya
    • 27°C Artvin
    • 22°C Aydın
    • 20°C Balıkesir
  • BIST: 104.883 0.15
  • Altın: 177,020 1.01
  • Dolar: 4,2006 1.04
  • Euro: 5,0305 1.11

Ankara keçisi olay oldu!

»
Ankara keçisi olarak bilinen türe yapılan işkence ve kötü muamele görüntülerinin ortaya çıkması nedeniyle giyim devleri H&M, Zara, GAP ve Topshop bu hayvanlardan elde edilen yünlerin 2020 yılından itibaren kullanımının durdurulacağını belirtti.
Ankara keçisi olay oldu!
Ankara keçisi olay oldu! Ankara keçisi olay oldu! Ankara keçisi olay oldu!

 

Uluslararası giyim devleri Zara, H&M, GAP ve Topshop tarafından yapılan açıklamada yün kullanımının durdurulacağı belirtildi.
 
Karar, PETA olarak bilinen Hayvanlara Etik Muamele İçin Mücadele Edenler ismindeki ABD merkezli örgütün yayınladığı kötü muamele edilen koyun ve keçilerin görüntüleri sonrasında geldi.
 
Ocak ve şubat ayında, Güney Afrika üzerinden yapılan sevkiyatlarda 12 farklı ırka ait hayvanın maruz kaldığı kötü muamele ve koşullar, bir görgü tanığının kayda aldığı görüntülerde tüm dünyaya servis edilmişti.

ANKARA KEÇİSİNDE GÜNEY AFRİKA LİDER
 
Ankara Keçisi olarak bilinen türden elde edilen ve İç Anadolu bölgesi dışında Güney Afrika, ABD, Rusya, Arjantin, Brezilya ve Kanada'da yetiştirilen hayvanların süveter, atkı ve battaniyeler başta olmak üzere pek çok üründe kullanılan yünleri için boynuz ve bacaklarından sürüklendiği, kuyruklarından kaldırılarak karga tulumba atıldığı da görüntülerde dikkati çekiyordu.
 
Güney Afrika özellikle tiftik yününde, yüzde 50'nin üzerindeki pazar payıyla küresel lider olarak biliniyor. 
 
H & M, GAP, Inditex ve Arcadia yumuşaklığı ve hafifliği nedeniyle kullandığı yünleri 2020 itibarıyla tamamen kullanımdan kaldırmayı kararlaştırdı.
 
Karardan etkilenecek markalar arasında Zara, H&M, Pull& Bear, GAP, Old Navy, Bershka, Bana Republic, Stradivarius, Oysho, Topshop, Uterqüe, Topman, Massimo Dutti, Athleta gibi popüler isimler de bulunuyor. Hatırlanacağı üzere, geçtiğimiz dönemde Gucci ve Versace de her türlü hayvana ait kürk kullanımını tamamen yasaklayacağını duyurmuştu.
 
Öte yandan, söz konusu yünlerin tahmin edilenden çok daha sınırlı olduğu da ifade edildi. İsveç merkezli gyim devi H&M koleksiyonlarındaki Ankara keçisi tiftiğinin kullanımının sadece 1000'de 44 olduğunu açıkladı. 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Yiğit Bulut, genel af istediYiğit Bulut, genel af istediCumhurbaşkanı başdanışmanlarından Yiğit Bulut, genel af teklifinde bulundu.
Başbakan'dan kredi kuruluşlarına sert tepki!Başbakan'dan kredi kuruluşlarına sert tepki!AK Parti grup toplantısında gtündeme dair değerlendirmelerde bulunan Başbakan Binali Yıldırım, kredi derecelendirme kuruluşlarına tepki gösterdi.
ABD derneğinin önünde patlama! Ölüler varABD derneğinin önünde patlama! Ölüler varSuriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinin Dana ilçesinde ABD merkezli bir yardım derneğinin önünde bombalı araç patladı. Saldırıda 4 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.
“12 Mayıs’ta Ayasofya’dayız”“12 Mayıs’ta Ayasofya’dayız”ANADOLU GENÇLİK DERNEĞİ, Mayıs ayı Genişletilmiş Bölge ve Şube Başkanları Toplantısı’nı gerçekleştirdi.
Özel yurtta 16 öğrenci yemekten zehirlendiÖzel yurtta 16 öğrenci yemekten zehirlendiGaziantep'te özel bir yurtta yedikleri yemekten zehirlendiği ileri sürülen 16 öğrenci hastaneye kaldırıldı.
Son rakam açıklandı: AK Parti'ye rekor başvuru!Son rakam açıklandı: AK Parti'ye rekor başvuru!AK Parti'nin Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, şu ana kadar 7 bin 329 kişinin milletvekili aday adaylığı için başvurduğunu açıkladı.
  • Cumbul'u aday gösterecekler!03 Mayıs 2018 Perşembe 11:11
  • Ankara keçisi olay oldu!03 Mayıs 2018 Perşembe 11:00
  • İngilizlere konuştu! Hacca da gittim ancak...03 Mayıs 2018 Perşembe 10:14
  • Reuters'tan dörtlü ittifakla ilgili kritik iddia!03 Mayıs 2018 Perşembe 10:00
  • Guardian'dan Akşener analizi! Onları ikna edemez03 Mayıs 2018 Perşembe 09:57
  • Akılalmaz fırça taktiği! Böyle soyuyorlar03 Mayıs 2018 Perşembe 09:42
  • 34 ilde eş zamanlı başlatıldı! Kriptolara dev operasyon03 Mayıs 2018 Perşembe 09:40
  • Türkiye hamlesini yaptı! ABD ve Batı köşeye sıkıştı03 Mayıs 2018 Perşembe 08:20
  • '0850 432 16 99' bu numaraya dikkat!03 Mayıs 2018 Perşembe 07:25
  • ABD'de askeri uçak düştü: 5 asker öldü03 Mayıs 2018 Perşembe 04:50
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri