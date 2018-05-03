03 Mayıs 2018 Perşembe18 Şaban 1439
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Son rakam açıklandı: AK Parti'ye rekor başvuru!

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AK Parti'nin Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, şu ana kadar 7 bin 329 kişinin milletvekili aday adaylığı için başvurduğunu açıkladı.
Son rakam açıklandı: AK Parti'ye rekor başvuru!
Son rakam açıklandı: AK Parti'ye rekor başvuru! Son rakam açıklandı: AK Parti'ye rekor başvuru! Son rakam açıklandı: AK Parti'ye rekor başvuru!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sorgun, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sorgun, "24 Nisan’da başlayan aday adaylığı başvuru süreci dün saat 19.00’da sona erdi. 81 ilimizde ve genel merkezde başvurular alındı. Yoğun bir başvuru oldu. 7 bin 329 müracaat söz konusu. Bunun 5 bin 997 erkek, bin 332’si bayan, 498’i engelli, 18-25 yaş arası başvuru sayısı ise 468 oldu. Bu bir rekordur" ifadesini kullandı.

"1 Kasım seçimlerinde başvuru sayısı 3 bin 702, 7 Haziran’da 6 bin 239’du. 1 Kasım’ın iki katına yaklaşan bir sayıda müracaat vardır" diyen Sorgun şöyle devam etti:

"Aday adaylarımızın yüzde 18’ini bayanlar teşkil etmektedir. Gençlerin ve engelli adaylar içerisinde bayanların da olduğunu düşünürsek bu rakam yüzde 20’lerin üzerine çıkacaktır. 24 Haziran seçimleri öncesi hepimiz için yepyeni bir zafer ışığı olarak bunu algılıyoruz. Milletvekillerinden başvuru yapan 293’tür. 23 milletvekilinin başvurusu söz konusu değildir. 5 Mayıs’ta temayül yoklamaları yapılacak, üç ilimiz istisna. Pazar günü İstanbul kongremiz var, Kayseri ve Ankara ise Pazartesi günü yapılacak. 21 Mayıs günü listelerimizi YSK’ya teslim etmiş olacağız."

Adaylık için başvurmayan milletvekillerine ilişkin soru üzerine Sorgun, “Burada her birimizin ne olacağı önemli değil. Bu konuda arkadaşlarımızın değerlendirmesi partimizin kurullarında ve nihayet bu partinin Genel Başkanının değerlendirmesi ile nihai şeklini almış olacak. Hiçbir arkadaşımız özel bir beklenti içerisinde olmaz AK Parti’den. Bu bilinçle de bazı arkadaşlarımız kendileri çok önceden gelip artık memleketlerine dönmek istediklerini, yeterince çalışma yaptıklarını ve gençlere yol açmak istediklerini ifade edenler olmuştur. Hiçbir arkadaşımız bir beklenti içerisinde olduğu için başvurmamış değildir” cevabını verdi.

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