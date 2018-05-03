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Olay sözler! "Sahaya çıkıp kutlayacağız"

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Olay sözler! "Sahaya çıkıp kutlayacağız"
Aykut Kocaman, siyah beyazlıların çıkmayacağını açıkladığı Fenerbahçe - Beşiktaş maçıyla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.
Olay sözler! Olay sözler! Olay sözler!

 

Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman, Ziraat Türkiye Kupası'nda ertelenen yarı final rövanş maçına her yönüyle hazır.

 Sarı-Lacivertliler'in tecrübeli hocası, TFF'nin aldığı "Karşılaşma kaldığı yerden seyircisiz oynanacak" kararının ardından Beşiktaş yönetiminin yaptığı, "Sahaya çıkmayacağız" açıklamasının hayata geçmeyeceği görüşünü savunmaya devam ediyor.

Kocaman bunun için de maç oynanacakmış gibi Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde oyuncularını motive ederken kurmaylarıyla da teknik analizlerin yanı sıra bir durum değerlendirmesi de yaptı.

'SAHAYA ÇIKIP KUTLAYACAĞIZ'

Fenerbahçe'nin tecrübeli hocası maçla ilgili olarak yardımcılarıyla yaptığı konuşmada, "Ben hala maça çıkacaklarını düşünüyorum. Sahaya çıkıp bekleyeceğiz. Biz her zaman sahada kaldık. Çıkarlarsa kalan 30 dakikada istediğimiz skoru alıp finale gideceğiz. Çıkmazlarsa da sonuna kadar hak ettiğimiz finali sahaya çıkıp kutlayacağız. Geri kalan hiçbir şey bizi ilgilendirmeyecek" ifadesini kullandı.

TARAFTARLAR TOPLANIYOR

TFF'nin Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçının kaldığı yerden seyircisiz oynanması yönünde verdiği karar sonrasında Fenerbahçeli taraftarlar harekete geçti. Sarı-Lacivertliler sosyal medya aracılığıyla organize oldular ve bugün 20.30'da Ülker Stadı'nın etrafında toplanacaklar. Taraftarlar buradan takıma destek verecekler.

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