Başbakan'dan kredi kuruluşlarına sert tepki!

AK Parti grup toplantısında gtündeme dair değerlendirmelerde bulunan Başbakan Binali Yıldırım, kredi derecelendirme kuruluşlarına tepki gösterdi.

AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Başbakan Binali YıldırımUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin Türkiye'nin kredi notunu düşürmesine tepki göstererek "Bir gece ansızın toplanıyorlar, Türkiye'nin notunu düşürüyolar, not düşürürken de gerekçelere bakıyorsunuz, ipe sapa gelmez, gerçeklerle uyuşmayan seçim sürecinde AK Parti'ye nasıl zarar verebiliriz, onun düşüncesi içindeler.Buradan milletime sesleniyorum... Kredi derecelendirme kuruluşları sizin notlarınızın bizim gözümüzde bir kıymeti yoktur. Bizim için önemli olan milletin verdiği nottur."dedi.



CHP'nin cumhurbaşkanı adayını henüz açıklamamış olmasını eleştiren Yıldırım, "Mikroskopla aday arıyorlar" diye konuştu.



Başbakan'ın konuşmalarından satır başları şöyle;



"Milli iradenin önündeki bütün oyunları bertaraf ettik, inanç özgürlüğünü kısıtlayan durumları bitirdik, farklılıklarımızı daima zengin olarak gördük, ülkemizi kaldırdanmaya devam ettik, millet istedi biz yaptık. Millet efendi oldu biz hizmetkar olmaktan şeref duyduk.Türkiye tam 3,5 kat büyüdü. Asla rehavete yılgınlığa kapılmadık. Demokratik rekabetten çekinmedik. AK Parti olarak 12 kez millerin önüne gittik. Millete hesap vermeye her zaman hazırız.Son başbakan olarak ülkem ve milletin adına hepinize çok teşekkür ediyorum



KALLEŞLER, BRÜTÜSLER, İHANETLER GÖRDÜK



Büyük sorunları aşarak, büyük badireleri aşarak geldik. Kalleşlikler, Brütüsler, ihanetler gördük. Saldırıları hep birlikte aştık. Ülkemiz üzerinde hesapları olan emperyalist tuzakları birlikte bozduk. Cumhurbaşkanımızın şahsında ülkemize saldırdılar. E- muhtıralarla, gezi operasyonlarıyla, 6-7 Ekim kalkışmasıyla, FETÖ, PKK kalleşliğiyle, 15 Temmuz darbe kalkışması ile mücadele ede ede bugünlere geldik.



S&P'YE SERT TEPKİ: BURADAN MİLLETİME SESLENİYORUM...



Milletin emanetine hep birlikte sahip çıktık. 16 Temmuz'da yaralarımızı sararak yolumuza kararlı bir şekilde devam ettik. Terörle başaramadıklarını, ekonomik terörle başarmak isteyenler bilsin ki, asla başaramayacaksınız. Bir gece ansızın toplanıyorlar, Türkiye'nin notunu düşürüyolar, not düşürürken de gerekçelere bakıyorsunuz, ipe sapa gelmez, gerçeklerle uyuşmayan seçim sürecinde AK Parti'ye nasıl zarar verebiliriz, onun düşüncesi içindeler.Buradan milletime sesleniyorum... Kredi derecelendirme kuruluşları sizin notlarınızın bizim gözümüzde bir kıymeti yoktur. Bizim için önemli olan milletin verdiği nottur.

BU BİR REKORDUR

AK Parti tartışmasız Türkiye’nin en büyük siyaseti hareketidir. Muazzam bir heyecanla 24 Haziran seçimlerine hazırdır. Partimize 7 bin 329 aday adayı başvuru yapmıştır. Bu bir rekordur. 5 bin 997 erkek, 1332 kadın, 498 engelli, 468 genç kardeşimiz başvuruda bulunmuştur.Cumartesi günü temayül yoklamaları netleşecektir. Alt komisyonlar, ara komisyonlar, üst komisyonlar gerekli değerlendirmeleri yapacaktır.

BELKİ PARTİMİZİN SON GRUP TOPLANTISINA KATILIYORUM



AK Parti siyaseti birlik partisidir, dolayısıyla dilimiz milletin dilidir, milletin dilini, milletin uslubunu siyasete tasıdıgımız için başarılı olduk. Davamızı anlatırken dil birliğimizi muhafaza etmeliyiz, Bizim üslubumuzu medya ve şahsi duygular belirlemeyiz, bu süreçte zarafet ve nezaketten asla ayrılmayacağız. Başkaları siyaseti kara çalma taktikleri üzerine kurgulayabilir, biz böylesi ucuzluklara tenezzül etmedik, etmeyeceğiz. Türkiye'nin artık geride bıraktığı çatışma dilinden siyasetimizi koruyacağız, 16 yıllık başarımızı anlatacağız, asla kibre kapılmayağız. Bize bel bağlayan milletimizi hayal kırıklığına uğratmayacağız. Bugün belki de partimizin son grup toplantısına katılıyorum. Rabbime hamd olsun. AK Parti olarak geleceğin Türkiye'si için güçlü bir Meclis grubuna ihtiyacımız var. Ülkemizi küresel ve bölgesel saldırılara karşı, PKK'ya DEAŞ'a, FETÖ'ye karşı mücadelemizi sürdüreceğiz



BİRİLERİ MİKROSKOPLA CUMHURBAŞKANI ADAYI ARAYABİLİR...



24 Haziran'da güçlü iktidar için milletimize başvuracağız. Kirli oyunları milletimizle birlikte bozacağız. Bu seçime en sağlam çatı altında giriyoruz. Bizim çatımız millettir bu çatı çökmez. Bizim ittifakımız aziz milletimizdir. Bu ittifak Yenikapı ruhunun iktidarıdır. Birileri mikroskopla cumhurbaşkanı adayı araya dursun, birileri kirli pazarlıklarla vekillerini piyasaya sürsün. Yarın adayımızın müraacatını yapacağız. Yarın MHP Genel Başkanı ile birlikte YSK'ya giderek cumhurbaşkanı adayımızı teslim edeceğiz."