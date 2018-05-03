Trump, Macron için vazgeçebilir!

Reuters haber ajansı, Trump'ın İran'la yapılan anlaşmadan çekilmek için çok kararlı olduğunu ancak geçtiğimiz haftalarda Washington'ı ziyaret eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u zor durumda bırakmamak için anlaşmada kalmaya devam edebileceğini öne

ABD Başkanı Donald Trump'a yakın kaynaklar, başkanın 12 Mayıs tarihine kadar İrannükleer anlaşmasından çıkmaya kesin kararlı göründüğünü ancak bu konuda nasıl bir yol izleyeceğinin henüz belli olmadığını söylediler.



Reuters'ta yer alan habere göre, Trump yönetiminde bu konuda yapılan tartışmalara yakın bir kaynak, Trump'ın kısmen Fransa ile "ittifak dayanışması" hatırına, kısmen de geçen hafta Washington ziyaretinde kendisinden anlaşmada kalmasını isteyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u zor durumda bırakmamak için anlaşmaya devem etmeyi düşünebileceğini söyledi.

İran, büyük devletlerle yaptığı 2015 tarihli nükleer anlaşmada, bazı yaptırımların kaldırılması karşılığında nükleer programını daraltmayı kabul etmişti. Trump'ın anlaşmadan çıkması ve yaptırımları yeniden devreye sokması, anlaşmayı etkisiz bırakabilir ve İran'ın nükleer programını yeniden başlatarak misilleme yapmasına yol açabilir.

Diplomatlar, İran'ın ayrıca Suriye, Irak, Yemen ve Lübnan'daki ABD müttefiklerini "cezalandırma" yoluna gidebileceğini de söylediler.

Trump bazı yaptırımların askıda kalmasını 12 Mayıs'tan itibaren uzatabilir. Bir Beyaz Saray yetkilisi, Trump'ın anlaşmadan tam bir çekilme gerektirmeyecek bir karar alabileceğini ancak bunun nasıl olacağını bilmediğini söyledi.

Birleşmiş Milletler denetçilerinin İran'ın anlaşmaya riayet ettiğini söylemelerine rağmen, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Pazartesi günü Tahran'ın nükleer silah programına ait olduğunu iddia ettiği bazı belgeleri açıklamış olması Trump'a anlaşmadan çıkmak için yeni bir neden vermiş olabilir.

ABD'nin eski başkanı Barack Obama döneminde İran ile ABD, İngiltere, Fransa, Rusya, Çin ve Almanya arasında imzalanan anlaşmayı Trump, "gelmiş geçmiş en kötü anlaşma" olarak nitelemişti. Beyaz Saray yetkilisi, Trump için, "Çekilmeye çok yakın ama kesin kararını vermedi" dedi ve başkan karar verene kadar bu konunun kesinleşmeyeceğini söyledi.

Trump İngiltere, Fransa ve Almanya'dan 12 Mayıs'a kadar anlaşmanın "kusurlarını" düzeltmelerini istemiş aksi halde ABD yaptırımlarını yeniden devreye sokacağını söylemişti.