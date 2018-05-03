03 Mayıs 2018 Perşembe18 Şaban 1439
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Ermenistan için kritik tarih belli oldu!

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Ermenistan için kritik tarih belli oldu!
Ermenistan’da iktidardaki Cumhuriyet Partisinin muhalif lideri Nikol Paşinyan’ın Başbakan seçilmesini mecliste bloke etmesi üzerine ülke çapında protesto eylemleri yeniden şiddetlendi.
Ermenistan için kritik tarih belli oldu! Ermenistan için kritik tarih belli oldu! Ermenistan için kritik tarih belli oldu!

 

Önceki üç haftadan farklı olarak sabah sokaklara eşi Anna Akopyan ile birlikte çıkan Paşinyan ise önümüzdeki günler geçerli olacak sloganı duyurdu. Arşakunyats sokağındaki yürüyüş sırasında basına açıklama yapan Paşinyan, “Bundan böyle devlet kurumlarında ve parlamentoda neler yapıldığı hiç önemli değil. Artık sadece sokakta halkın aldığı karaların haysiyeti vardır. Dünkü meclis oturumundan sonra iktidarla halk arasında kalın bir güvensizlik çizgisi çizilmiştir” dedi.

Yönetimi halen ilinde tutan Cumhuriyet Partisinin polise halkın üzerine yürüme emri vermesi halinde de ne yapacaklarına ilişkin ip uçları veren Paşinyan, “Sancılar içerisinde kıvranan iktidar, krizi güç kullanarak çözüm yolunu seçmesi ve üzerimize polis kuvvetlerini sürmeye kalkışması yapacakları en büyük hata olacaktır. Biz taraftarlarımıza güvenlik güçleriyle kesinlikle çatışmaya girmemeli için uyarılar yaptık. Herhangi bir yerde sürtüşmeler, çatışma çıksa bile iktidarın provokasyonu olduğunu şimdiden ilan ediyorum” şeklinde konuştu. 

İSTANBUL-ERİVAN UÇAK SEFERİ İPTAL EDİLDİ  

Ermenistan başkenti Erivan havalimanı “Evarknots” sabah saatlerinden itibaren muhalif göstericiler tarafından bloke edildiği için Atlasglobal Havaloyyarına ait İstanbul-Erivan seferi yapılamadı. Havayolu şirketinden gerekçe gösterilmeden uçuşun bugün gerçekleştirilemeyeceği yolculara duyuruldu.
 
İKTİDAR DA PARLAMENTODA TOPLANAMADI  

Muhalefetin yeni itaatsizlik protesto dalgası sokakla sınırlı kalmadı. Dünkü parlamento oturumundan sonra bugün tekrara toplanmak isteyen meclis bunu gerçekleştiremedi. İktidardaki Cumhuriyet Partisi milletvekillerinin meclise gelemedi. Meclis Başkanı Ara Babloyan yoklama yaptığında salonda sadece 27 milletvekili bulunduğu tespit edildi.

Böylece muhalefet dün sırt çeviren iktidardaki çoğunluk herhangi karar almak için kendi de toplanamaz oldu. 

AB’DEN TARAFLARA İTİDAL ÇAĞRISI  

Ermenistan’daki gerilimin tırmanışa geçmesi nedeniyle Avrupa Birliği de yeni bir açıklama yaptı. Brüksel’den yapılan açıklamada Ermenistan’daki kavgalı taraflara itidal çağrısı yapılarak, “Ermenistan için şimdi en önemli mesele göstericilerle güvenlik güçlerinin karşı karşıya gelmemesidir. Her iki taraf böyle bir senaryodan kaçınmalıdır. Krize çözüm yasalar çerçevesinde ve tüm Ermenistan halkının demokratik hakları çerçevesinde bulunmalı” dendi.

SEÇİM 8 MAYTIS'TA

Muhalif lider Paşinyan'ın çağrısıyla sokakların karıştığı Ermenistan'da milletvekilleri, yeni başbakanı 8 Mayıs'ta seçecek. Ermenistan Parlamentosu Sözcüsü'nün yaptığı açıklamaya göre, milletvekilleri 8 Mayıs'ta yeni başbakanı seçecek.

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