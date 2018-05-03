G.Kore'den ülkedeki ABD askerleriyle ilgili karar!

Güney Kore hükümeti, Kuzey Kore ile bir barış anlaşması imzalanması durumunda dahi ABD askerlerinin ülkeden ayrılmayacağını duyurdu. Kuzey Kore yönetimi daha önce nükleer silahsızlanma için ABD askerlerinin ülkeden ayrılması şartını öne sürmüştü.

Güney Kore hükümeti, Kuzey Kore ile bir barış anlaşması imzalansa dahi ABD askerlerinin ülkede kalacağını söyledi.

Güney Kore hükümeti, Güney ve Kuzey Kore arasındaki savaşı sona erdirmek için bir anlaşmaya varılsa dahi ABD askerlerinin ülkede kalmaya devam edeceğini söyledi.

Kuzey Kore, Kore Savaşı'nın 1953'te sona ermesiyle ABD ile Güney Kore’nin imzaladığı güvenlik anlaşması uyarınca Güney’de bulunan 29 bin ABD askerinin yarımadadan ayrılması koşuluyla nükleer silahlara son vereceğini bildirmişti.

Buna rağmen, Güney Kore Hükümet Sözcüsü Kim Eui-kyeom, ABD askerlerinin varlığının barış anlaşmasıyla bir alakasının olmadığını söyledi. Eui-kyeom, "ABD birliklerinin ülkede yer alması Güney Kore ve ABD ittifakı ile ilgili bir konu" dedi.

Güney ve Kuzey Kore liderleri geçtiğimiz Cuma gerçekleştirdikleri zirvede Kore yarımadasının nükleer silahlardan arındırılması konusunda beraber çalışacaklarına ve resmi olarak Kore savaşını sona erdirmek üzere bir barış anlaşması imzalamaya karar vermişlerdi.

Kore savaşının 1953 yılında sonra ermesine rağmen taraflar o tarihten bu yana teknik olarak halen savaş halinde.