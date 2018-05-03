Ağar'ın oğlu hangi partiden aday oldu?

AK Parti'den milletvekili olmak isteyen aday adaylarının müracaat süreci dün saat 19.00'da sona erdi.
Aday adayları, parti genel merkezinin yanı sıra il başkanlıklarına başvurularını yaptı.
AK Parti'de, 24 Haziran 2018'de gerçekleştirilecek 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 7 bin 220 kişi milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulundu.
ELAZIĞ'DA SÜRPRİZ ADAY
Adaylık sürecinde en büyük sürprizlerden biri Elazığ'da yaşandı. AK Parti Elazığ Milletvekilliği için hem parti genel merkezine hem de il teşkilatına toplam 75 kişi başvuru yaptı.
O isimler arasında Eski İçişleri ve Adalet Bakanı Mehmet Ağar’ın oğlu Tolga Ağar da yer aldı.
İşte Elazığ'da AK Parti’den başvuru yapan isimler;
1 ABDULKADİR ERGÜCÜ
2 ABDULKERİM YILMAZ
3 AHMET GENÇER
4 AHMET EVLİYAOĞLU
5 AHMET TANMAN
6 AHMET YÜRÜK
7 ALİ ŞEKERDAĞ
8 ALİ ÖLÇÜCÜ
9 ANIL BEYZAT VURAL
10 ARİF EROL
11 AYLA ÖZGEN
12 AZİZ DİNÇ
13 BURAK TURAN
14 CİHAN TELO
15 CUMA KILINÇ
16 DEVRAN DİLAN ELMACI
17 EJDER AÇIKKAPI
18 ENES YILMAZ
19 ERSİN KIRIMLI
20 ESAT CEYLAN
21 FARUK SEPTİOĞLU
22 FİKRİ KÜÇÜKEL
23 FİKRİYE PİRİNÇÇİ
24 GİYASETTİN YILMAZ
25 GÖKHAN ÜNALAN
26 GÜLERSEM ÇOPUR
27 HALİSE ÇAKMAK
28 HAMZA SELOĞLU
29 HASAN MURAT ÖZ
30 HASAN ONUR BİNGÖL
31 HEBEŞ KARADUMAN
32 HÜLYA ÖZEN
33 İBRAHİM AYAZ
34 İBRAHİM GÖK
35 İLHAN DOĞAN
36 İLKER KESKİN
37 MAHİR SÖNMEZ
38 MEHMET TURAN
39 MEHMET ALİ EROL
40 MEHMET FATİH SUNAGİL
41 MEHTAP YILDIRIM
42 MELTEM KIZIL
43 METİN AYAZ
44 METİN DEMİR
45 METİN BULUT
46 MİTHAT ALPAY
47 MUHAMMED POLAT
48 MUHAMMED TAYYİP SADAK
49 MUHARREM ZEKİ ÇİTÇİ
50 NEJLA KARA
51 NİHAT DEMİRBAĞ
52 NURETTİN KILIÇ
53 NURİ AKDENİZ
54 NUSRET ÇOBAN
55 ÖMER DENİZ
56 ÖMER SERDAR
57 ÖMER FARUK ÜNAL
58 PINAR KARATEPE
59 RABİA ERGEN
60 RAMAZAN AYHAN
61 SELAHATTİN ÇOBANOĞLU
62 SERMİN BALIK
63 SUAT COŞKUN
64 SÜLEYMAN GEÇGEL
65 ŞAHİN ŞERİFOĞULLARI
66 TAHİR ÖZTÜRK
67 TURGUT DOĞAN
68 VAHTEDDİN BİNGÖL
69 VEYSEL KILINÇ
70 YAVUZ AKIN
71 YEŞİM ADIGÜZEL
72 YUSUF DEMİRTAŞ
73 ZİNNUR BEYARSLAN
74 ZÜLFÜ DEMİRBAĞ
75 ZÜLFÜ TOLGA AĞAR