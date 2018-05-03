Ağar'ın oğlu hangi partiden aday oldu?

Eski İçişleri ve Adalet Bakanı Mehmet Ağar’ın oğlu Tolga Ağar Elazığ’dan Ak Parti’den Milletvekili aday adayı oldu.

AK Parti'den milletvekili olmak isteyen aday adaylarının müracaat süreci dün saat 19.00'da sona erdi.

Aday adayları, parti genel merkezinin yanı sıra il başkanlıklarına başvurularını yaptı.

AK Parti'de, 24 Haziran 2018'de gerçekleştirilecek 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 7 bin 220 kişi milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulundu.

ELAZIĞ'DA SÜRPRİZ ADAY

Adaylık sürecinde en büyük sürprizlerden biri Elazığ'da yaşandı. AK Parti Elazığ Milletvekilliği için hem parti genel merkezine hem de il teşkilatına toplam 75 kişi başvuru yaptı.

O isimler arasında Eski İçişleri ve Adalet Bakanı Mehmet Ağar’ın oğlu Tolga Ağar da yer aldı.

İşte Elazığ'da AK Parti’den başvuru yapan isimler;

1 ABDULKADİR ERGÜCÜ

2 ABDULKERİM YILMAZ

3 AHMET GENÇER

4 AHMET EVLİYAOĞLU

5 AHMET TANMAN

6 AHMET YÜRÜK

7 ALİ ŞEKERDAĞ

8 ALİ ÖLÇÜCÜ

9 ANIL BEYZAT VURAL

10 ARİF EROL

11 AYLA ÖZGEN

12 AZİZ DİNÇ

13 BURAK TURAN

14 CİHAN TELO

15 CUMA KILINÇ

16 DEVRAN DİLAN ELMACI

17 EJDER AÇIKKAPI

18 ENES YILMAZ

19 ERSİN KIRIMLI

20 ESAT CEYLAN

21 FARUK SEPTİOĞLU

22 FİKRİ KÜÇÜKEL

23 FİKRİYE PİRİNÇÇİ

24 GİYASETTİN YILMAZ

25 GÖKHAN ÜNALAN

26 GÜLERSEM ÇOPUR

27 HALİSE ÇAKMAK

28 HAMZA SELOĞLU

29 HASAN MURAT ÖZ

30 HASAN ONUR BİNGÖL

31 HEBEŞ KARADUMAN

32 HÜLYA ÖZEN

33 İBRAHİM AYAZ

34 İBRAHİM GÖK

35 İLHAN DOĞAN

36 İLKER KESKİN

37 MAHİR SÖNMEZ

38 MEHMET TURAN

39 MEHMET ALİ EROL

40 MEHMET FATİH SUNAGİL

41 MEHTAP YILDIRIM

42 MELTEM KIZIL

43 METİN AYAZ

44 METİN DEMİR

45 METİN BULUT

46 MİTHAT ALPAY

47 MUHAMMED POLAT

48 MUHAMMED TAYYİP SADAK

49 MUHARREM ZEKİ ÇİTÇİ

50 NEJLA KARA

51 NİHAT DEMİRBAĞ

52 NURETTİN KILIÇ

53 NURİ AKDENİZ

54 NUSRET ÇOBAN

55 ÖMER DENİZ

56 ÖMER SERDAR

57 ÖMER FARUK ÜNAL

58 PINAR KARATEPE

59 RABİA ERGEN

60 RAMAZAN AYHAN

61 SELAHATTİN ÇOBANOĞLU

62 SERMİN BALIK

63 SUAT COŞKUN

64 SÜLEYMAN GEÇGEL

65 ŞAHİN ŞERİFOĞULLARI

66 TAHİR ÖZTÜRK

67 TURGUT DOĞAN

68 VAHTEDDİN BİNGÖL

69 VEYSEL KILINÇ

70 YAVUZ AKIN

71 YEŞİM ADIGÜZEL

72 YUSUF DEMİRTAŞ

73 ZİNNUR BEYARSLAN

74 ZÜLFÜ DEMİRBAĞ

75 ZÜLFÜ TOLGA AĞAR