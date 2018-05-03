03 Mayıs 2018 Perşembe18 Şaban 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:13Güneş 05:53Öğle 13:07İkindi 16:57Akşam 20:09Yatsı 21:42
    • 32°C Adana
    • 24°C Adıyaman
    • 23°C Afyon
    • 20°C Ağrı
    • 25°C Amasya
    • 22°C Ankara
    • 30°C Antalya
    • 29°C Artvin
    • 27°C Aydın
    • 25°C Balıkesir
  • BIST: 104.807 0.08
  • Altın: 176,691 0.82
  • Dolar: 4,1903 0.80
  • Euro: 5,0213 0.93

Ağar'ın oğlu hangi partiden aday oldu?

»
Ağar'ın oğlu hangi partiden aday oldu?
Eski İçişleri ve Adalet Bakanı Mehmet Ağar’ın oğlu Tolga Ağar Elazığ’dan Ak Parti’den Milletvekili aday adayı oldu.
Ağar'ın oğlu hangi partiden aday oldu? Ağar'ın oğlu hangi partiden aday oldu? Ağar'ın oğlu hangi partiden aday oldu?

AK Parti'den milletvekili olmak isteyen aday adaylarının müracaat süreci dün saat 19.00'da sona erdi.

Aday adayları, parti genel merkezinin yanı sıra il başkanlıklarına başvurularını yaptı.

AK Parti'de, 24 Haziran 2018'de gerçekleştirilecek 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 7 bin 220 kişi milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulundu.

ELAZIĞ'DA SÜRPRİZ ADAY

Adaylık sürecinde en büyük sürprizlerden biri Elazığ'da yaşandı. AK Parti Elazığ Milletvekilliği için hem parti genel merkezine hem de il teşkilatına toplam 75 kişi başvuru yaptı.

O isimler arasında Eski İçişleri ve Adalet Bakanı Mehmet Ağar’ın oğlu Tolga Ağar da yer aldı.

İşte Elazığ'da AK Parti’den başvuru yapan isimler;

1 ABDULKADİR ERGÜCÜ

2 ABDULKERİM YILMAZ

3 AHMET GENÇER

4 AHMET EVLİYAOĞLU

5 AHMET TANMAN

6 AHMET YÜRÜK

7 ALİ ŞEKERDAĞ

8 ALİ ÖLÇÜCÜ

9 ANIL BEYZAT VURAL

10 ARİF EROL

11 AYLA ÖZGEN

12 AZİZ DİNÇ

13 BURAK TURAN

14 CİHAN TELO

15 CUMA KILINÇ

16 DEVRAN DİLAN ELMACI

17 EJDER AÇIKKAPI

18 ENES YILMAZ

19 ERSİN KIRIMLI

20 ESAT CEYLAN

21 FARUK SEPTİOĞLU

22 FİKRİ KÜÇÜKEL

23 FİKRİYE PİRİNÇÇİ

24 GİYASETTİN YILMAZ

25 GÖKHAN ÜNALAN

26 GÜLERSEM ÇOPUR

27 HALİSE ÇAKMAK

28 HAMZA SELOĞLU

29 HASAN MURAT ÖZ

30 HASAN ONUR BİNGÖL

31 HEBEŞ KARADUMAN

32 HÜLYA ÖZEN

33 İBRAHİM AYAZ

34 İBRAHİM GÖK

35 İLHAN DOĞAN

36 İLKER KESKİN

37 MAHİR SÖNMEZ

38 MEHMET TURAN

39 MEHMET ALİ EROL

40 MEHMET FATİH SUNAGİL

41 MEHTAP YILDIRIM

42 MELTEM KIZIL

43 METİN AYAZ

44 METİN DEMİR

45 METİN BULUT

46 MİTHAT ALPAY

47 MUHAMMED POLAT

48 MUHAMMED TAYYİP SADAK

49 MUHARREM ZEKİ ÇİTÇİ

50 NEJLA KARA

51 NİHAT DEMİRBAĞ

52 NURETTİN KILIÇ

53 NURİ AKDENİZ

54 NUSRET ÇOBAN

55 ÖMER DENİZ

56 ÖMER SERDAR

57 ÖMER FARUK ÜNAL

58 PINAR KARATEPE

59 RABİA ERGEN

60 RAMAZAN AYHAN

61 SELAHATTİN ÇOBANOĞLU

62 SERMİN BALIK

63 SUAT COŞKUN

64 SÜLEYMAN GEÇGEL

65 ŞAHİN ŞERİFOĞULLARI

66 TAHİR ÖZTÜRK

67 TURGUT DOĞAN

68 VAHTEDDİN BİNGÖL

69 VEYSEL KILINÇ

70 YAVUZ AKIN

71 YEŞİM ADIGÜZEL

72 YUSUF DEMİRTAŞ

73 ZİNNUR BEYARSLAN

74 ZÜLFÜ DEMİRBAĞ

75 ZÜLFÜ TOLGA AĞAR

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çorum'da mezarlıkta ağlayan kız gizemini çözecek cihazÇorum'da mezarlıkta ağlayan kız gizemini çözecek cihazÇORUM'da, genç kızın akşam saatlerinde geldiği mezarlıkta bir kabrin başında gözyaşı döktüğü iddiası üzerine, olayın aydınlatılması için söz konusu bölgeye belediye tarafından güvenlik kamerası yerleştirildi.
AK Parti'den Erdoğan kararı!AK Parti'den Erdoğan kararı!AK Parti 316 imza ile Erdoğan'ın adaylığı için grup kararı aldı. Kapalı grup toplantısı sonrası Başbakan Binali Yıldırım AK Parti'nin adayı olan Cumhurbaşkanı Erdoğan resmen açıkladı.
Erkek arkadaşıyla buluşan terörist yakalandı!Erkek arkadaşıyla buluşan terörist yakalandı!Terör örgütü MLKP'nin gençlik yapılanmasının Türkiye sorumlusu olduğu belirlenen Ceren Ç, Ankara'da gözaltına alındı. 3 yıldır aranan şüpheliye ulaşmak için erkek arkadaşını takip eden polis, buluşma sırasında düzenlenen operasyonla zanlıyı yakaladı.
Başbakan'ın sesi titredi boğazı düğümlendiBaşbakan'ın sesi titredi boğazı düğümlendiBaşbakan Binali Yıldırım'ın AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunduğu sırada duygu dolu anlar yaşandı.
S&P’nin 'senaryosu' tutmadı! İstanbul'a koştularS&P’nin 'senaryosu' tutmadı! İstanbul'a koştularBu yılın ilk 4 ayında İstanbul’da açılan yabancı sermayeli şirket sayısı yüzde 92, yerli şirket sayısı ise yüzde 20,4 arttı.
Kabul edilemez! Akıncı'dan ihanet gibi girişimKabul edilemez! Akıncı'dan ihanet gibi girişimKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde birlik adı altında ayrılık faaliyetleri yürütülüyor. KKTC'nin hakkını koruyan ve savunan Türkiye, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından devreden çıkartılmaya çalışılıyor.
  • Ağar'ın oğlu hangi partiden aday oldu?03 Mayıs 2018 Perşembe 12:17
  • Yiğit Bulut, genel af istedi03 Mayıs 2018 Perşembe 12:01
  • Başbakan'dan kredi kuruluşlarına sert tepki!03 Mayıs 2018 Perşembe 12:00
  • ABD derneğinin önünde patlama! Ölüler var03 Mayıs 2018 Perşembe 12:00
  • “12 Mayıs’ta Ayasofya’dayız”03 Mayıs 2018 Perşembe 12:00
  • Özel yurtta 16 öğrenci yemekten zehirlendi03 Mayıs 2018 Perşembe 11:56
  • Son rakam açıklandı: AK Parti'ye rekor başvuru!03 Mayıs 2018 Perşembe 11:20
  • Cumbul'u aday gösterecekler!03 Mayıs 2018 Perşembe 11:11
  • Ankara keçisi olay oldu!03 Mayıs 2018 Perşembe 11:00
  • İngilizlere konuştu! Hacca da gittim ancak...03 Mayıs 2018 Perşembe 10:14
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri