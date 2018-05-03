Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında deplasmanda Akhisarspor ile karşılaşacak olan Galatasaray’da Belçikalı futbolcu Jason Denayer, antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ligin son haftalarında oynanacak maçların zor geçeceğini belirten Denayer, "Ligin son maçları kolay değildir.
Ancak Başakşehir ve Beşiktaş maçlarında oynadığımız gibi oynarsak sorun çıkmayacaktır. Burada tek önemli olan şey konsantre olmamız ve oyunumuzu sahaya yansıtmamız" diye konuştu.
"Galatasaray’dan öyle bir teklif gelirse neden olmasın"
Gelecek sezon Galatasaray’da kalmak ister mi sorusuna başarılı futbolcu, "Şu anda konuşmamız gereken konu bu değil. Burada daha çok son maçlara konsantre olmamamız lazım. Galatasaray öyle bir teklif gelirse neden olmasın” diye cevap verdi.
Yıldız futbolcu, Teknik Direktör Fatih Terim’in kendisine ne görev verirse o görevi oynayabileceğini belirtti.
"Bu sezon daha farklı"
Galatasaray’da daha önce oynadığı dönemle şu anki dönemi karşılaştıran Denayer, "Her iki sezon da birbirinden çok farklı. İkisini ayırt etmek gerekiyor. O zaman zor bir dönem geçiriyorduk. Aynı zamanda Avrupa’da da oynuyorduk. Dinlenmeye fırsat yoktu. Çok yoğun bir tempo vardı. Bu sezon daha farklı. Sadece lige konsantreyiz. Karşılaştırmak doğru olmaz" şeklinde konuştu.
"Fatih Terim ile çalışmaktan keyif alıyorum"
Teknik Direktör Fatih Terim hakkında da konuşan Belçikalı futbolcu, "Fatih deneyimli bir hoca. Ne yaptığını bilen bir hoca. Saha içinde saha dışında bizimle ilgileniyor. Bunların hepsi avantaj. Kendisi ile çalışmaktan keyif alıyorum" diyerek sözlerini tamamladı.
03 Mayıs 2018 Perşembe18 Şaban 1439
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Denayer açıkladı! "G.Saray'dan teklif gelirse..."
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