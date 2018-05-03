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S&P’nin 'senaryosu' tutmadı! İstanbul'a koştular

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S&P’nin 'senaryosu' tutmadı! İstanbul'a koştular
Bu yılın ilk 4 ayında İstanbul’da açılan yabancı sermayeli şirket sayısı yüzde 92, yerli şirket sayısı ise yüzde 20,4 arttı.
S&P’nin 'senaryosu' tutmadı! İstanbul'a koştular S&P’nin 'senaryosu' tutmadı! İstanbul'a koştular S&P’nin 'senaryosu' tutmadı! İstanbul'a koştular

 

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre bu yılın ilk 4 ayında İstanbul’da yabancı ortaklı firma sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 92 artarak 2 bin 484 oldu. Bu dönemde yeni kurulan Türk ortaklı firma sayısı da yüzde 20,4 artışla 20 bin 718 olarak gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTO Başkanı Şekib Avdagiç,Türkiye’yi Bolivya ve Paraguay gibi ülkelerin altında değerlendiren Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Standard&Poor's'a (S&P) en açık cevabı, İTO’da yeni açılan yabancı sermayeli şirketlerin verdiğini kaydetti.

S&P'nin 'not senaryosu'nun tutmadığını aksine yabancı yatırımcının İstanbul'a koştuğunu kaydeden Avdagiç, “Malum çevrelerin istediği şey 24 Haziran’a kadar endişeyi tırmandırmak. Biz ise iş dünyası olarak serinkanlı duruşumuzu koruyoruz. Kurgu belli ama bizim yolumuz açık. Bu yılın ilk 4 ayında İstanbul’da yabancı ortaklı 2 bin 484 firma kuruldu. Geçen yılın aynı döneminde bin 294 firma kurulmuştu. Keza yerli yatırımcıda da ivme yukarı yönlü. İlk 4 ayda Türk ortaklı 20 bin 718 firma daha ekonomiye katıldı. İstanbul’da kurulan firma sayılarındaki artış açıkça gösteriyor ki;  S&P ve benzeri not oyuncularının kararlarına kimse aldırış etmiyor. Çünkü istikrar da iş fırsatları da Türkiye’yi işaret ediyor. Öte yandan yılın ilk çeyreğinde Türkiye’ye gelen turist sayısının şimdiden 5 milyonu aştığını dikkate alırsak, ülkemizin gerek yabancı misafirlerin gerekse uluslararası yatırımcıların odağında olduğunu görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Not kuruluşlarının Türkiye’yi Bolivya ve Paraguay gibi ülkelerin altında değerlendirmesinin tamamen haksız ve yanlı olduğunun altını çizen Avdagiç, “Türkiye’nin mali pozisyonunun zayıfladığını iddia ediyorlar. Oysa borçluluk oranımız Türkiye'nin üstünde notladıkları 85 ülkeden daha iyi. Büyüme oranımızla G20’de ilk sırada, milli gelir büyüklüğünde dünyada ilk 20’deyiz. Ülkemizi bu verilerle okumak yerine haksız yorumlarla manipüle etmeye çalışıyorlar. Ancak hep olduğu gibi yine kendi itibarlarını zedeliyorlar." ifadelerini kullandı.

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