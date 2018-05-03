03 Mayıs 2018 Perşembe18 Şaban 1439
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Şehitlere hakaret etmişti, özür diledi!

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15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde Twitter'da paylaştığı mesaj nedeniyle tacı ve Miss Turkey 2017 birinciliği geri alınan Itır Esen, 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada beraat etti.
Şehitlere hakaret etmişti, özür diledi!
Şehitlere hakaret etmişti, özür diledi! Şehitlere hakaret etmişti, özür diledi! Şehitlere hakaret etmişti, özür diledi!

 

Miss Turkey 2017 birincisi Itır Esen'in tacı 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde attığı tweet yüzünden geri alındı. Tweet ortaya çıktıktan sonra büyük tepki çeken Itır Esen hakkında 3 kişinin suç duyurusu üzerine soruşturma başlatıldı.

Itır Esen'in twitter üzerinden @karlieskookie kullanıcı adıyla 15 Temmuz'la ilgili yaptığı paylaşımda, darbe girişiminin yıldönümünü anmakta olan halkın bir kesiminin alenen aşağılandığını belirten savcılık 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması istemiyle dava açtı.

'AMACIM KİMSEYİ AŞAĞILAMAK DEĞİLDİ, ÖZÜR DİLERİM'

Anadolu 58. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk duruşmasına Itır Esen ve ailesi ile avukatı Fatma Vildan Yirmibeşoğlu katıldı. Duruşmada gözyaşları içinde savunmasını yapan Esen, dava konusu internet paylaşımının şahsına ait twitter hesabından yapıldığını belirterek, şunları söyledi:

"Amacım kimseyi aşağılamak ya da birilerini gücendirmek değildi. Suçsuzum. Beraatımı talep ederim. Yanlış anlaşıldığım için çok özür dilerim. Paylaşımım bu şekilde anlaşılacağını düşünsem bu şekilde paylaşımda bulunmazdım. Amacım halkın sosyal bir kesimini aşağılamak değildi."

MAHKEMEDEN BERAAT KARARI

Mahkeme, suçun yasal unsurlarının oluşmaması nedeniyle sanık Itır Esen'in 'halkın bir kesini sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama' suçundan beraatına karar verdi.

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