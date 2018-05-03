03 Mayıs 2018 Perşembe18 Şaban 1439
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Türkiye'den yardım istemişlerdi! Temizlik başlıyor

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Beyrut’ta siyasi ayaklanmaya neden olan çöpü, Türk şirketi Atlas Grup ile Lübnanlı Ramco Trading and Contracting adlı firma toplayacak.
Türkiye'den yardım istemişlerdi! Temizlik başlıyor
Türkiye'den yardım istemişlerdi! Temizlik başlıyor Türkiye'den yardım istemişlerdi! Temizlik başlıyor Türkiye'den yardım istemişlerdi! Temizlik başlıyor

 

Ortadoğu’nun turizmde en parlak kentlerinden biri olan Lübnan’ın başkenti Beyrut, yıllardır devam eden çöp krizini çözüyor. Çöp krizinin siyasi ayaklanmaya döndüğü ülkenin çöpünü Türk şirketi Atlas Grup ile Lübnanlı Ramco Trading and Contracting adlı firma toplayacak. Beyrut Belediyesi’nin açtığı ihaleyi kazanan iki firmanın oluşturduğu ortaklık mayıs ayından itibaren bu projeyi üstlenecek. Çöp toplama, taşıma ve süpürme işlemlerini gerçekleştirecek ortaklık, 5 yıl boyunca kentin temizliğinden sorumlu olacak.

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5 YILLIĞINA 70 MİLYON DOLAR
 
Dünya'nın haberine göre, Beyrut Belediyesi yöneticilerinden Hagop Terzian, 5 yıl sürecinde gerçekleştirecek ihalenin bedelinin ise 70 milyon dolar olduğunu açıkladı. Çöp toplama araçları GPS ile donatılacak ve Euro 5 yani Avrupa emisyon standartlarına uygun olacak. Beyrut’tun çöp dağları 2015 yılından bu yana ülkenin en önemli gündem maddelerinden biri oldu.

BİNLERCE KİŞİ SOKAKLARA DÖKÜLDÜ
 
Ortadoğu’nun Paris’i olarak bilinen kent, 3 yıl önce çöpler toplanamamış, yığınların üzerine günde yaklaşık 500 ton böcek ilacı ve kimyasal püskürtmüştü. Lübnan’da halk sağlığını tehdit eder boyuta ulaşan çöp sorunu üzerine Lübnan Başbakanı Tamam Selam, dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu’nu telefonla arayarak, Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta ciddi bir problem haline dönüşen çöp yığınlarının bertaraf edilmesi konusunda yardım istemişti. Ancak kriz çözülemedi ve çöp krizi protestolara neden oldu. Çöp krizi 2016’da da aralıklarla devam edince 2017’de halk büyük bir gösteri düzenledi.
 
Ardından “Beyrut Medineti” (Beyrut Benim Şehrim) hareketi patlak verdi. Öğrencilerin, işçilerin, akademisyenlerin de aralarında bulunduğu grup, o dönem yaklaşan yerel seçimler öncesinde de harekete geçme kararı almıştı. Binlerce kişinin katıldığı protestolar günlerce sürmüştü.

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