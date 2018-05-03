03 Mayıs 2018 Perşembe18 Şaban 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:13Güneş 05:53Öğle 13:07İkindi 16:57Akşam 20:09Yatsı 21:42
    • 33°C Adana
    • 26°C Adıyaman
    • 25°C Afyon
    • 18°C Ağrı
    • 30°C Amasya
    • 26°C Ankara
    • 30°C Antalya
    • 27°C Artvin
    • 33°C Aydın
    • 30°C Balıkesir
  • BIST: 104.661 -0.06
  • Altın: 177,785 1.45
  • Dolar: 4,2014 1.06
  • Euro: 5,0312 1.13

29 kişinin katili Şırnak’ta öldürüldü!

»
Ankara’da 29 kişinin hayatını kaybettiği Merasim Sokak’taki terör saldırısının iddianamesinde şüpheliler arasında adı geçen bölücü terör örgütü PKK’nın sözde askeri konseyi üyesi Menafi Beyazıt’ın, Şırnak’taki bir operasyonda öldüğü ortaya çıktı.
29 kişinin katili Şırnak’ta öldürüldü!
29 kişinin katili Şırnak’ta öldürüldü! 29 kişinin katili Şırnak’ta öldürüldü! 29 kişinin katili Şırnak’ta öldürüldü!

 

Ankara’nın merkez Çankaya ilçesi Merasim Sokak’ta 17 Şubat 2016’da gerçekleştirilen ve 29 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan terör saldırısıyla ilgili hazırlanan iddianamede adı şüpheliler arasında geçen teröristin Şırnak’ta öldürüldüğü ortaya çıktı.

“Dr. Savaş Botan” kod adlı Menafi Beyazıt adlı teröristin, 27 Temmuz 2017’de, Şırnak kırsalındaki bir hava operasyonunda öldüğü belirlendi. Teröristin, terör örgütü PKK’nın sözde askeri konseyi üyesi olduğu da öğrenildi. 

Ankara’da Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve askeri lojmanların yakınında bulunan Merasim Sokak’ta askeri servis aracının geçişi sırasında bomba yüklü otomobilin patlatılması sonucu 29 kişi hayatını kaybetmiş, 61 kişi de yaralanmıştı. 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
29 kişinin katili Şırnak’ta öldürüldü!29 kişinin katili Şırnak’ta öldürüldü!Ankara’da 29 kişinin hayatını kaybettiği Merasim Sokak’taki terör saldırısının iddianamesinde şüpheliler arasında adı geçen bölücü terör örgütü PKK’nın sözde askeri konseyi üyesi Menafi Beyazıt’ın, Şırnak’taki bir operasyonda öldüğü ortaya çıktı.
Türkiye'den yardım istemişlerdi! Temizlik başlıyorTürkiye'den yardım istemişlerdi! Temizlik başlıyorBeyrut’ta siyasi ayaklanmaya neden olan çöpü, Türk şirketi Atlas Grup ile Lübnanlı Ramco Trading and Contracting adlı firma toplayacak.
Bakan'dan 'imar barışı' açıklaması!Bakan'dan 'imar barışı' açıklaması!Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, 'imar barışında İstanbul Boğazı istisna olabilir' dedi.
Şehitlere hakaret etmişti, özür diledi!Şehitlere hakaret etmişti, özür diledi!15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde Twitter'da paylaştığı mesaj nedeniyle tacı ve Miss Turkey 2017 birinciliği geri alınan Itır Esen, 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada beraat etti.
Bu daha başlangıç! Türkiye yeni dönemi başlattıBu daha başlangıç! Türkiye yeni dönemi başlattıCumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlere çok bir süre kalsa da yurtdışı ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor. Bir yandan seçim hazırlıklarını sürdüren Erdoğan, diğer yandan Türkiye çok kritik iki ziyaret gerçekleştirdi.
Çorum'da mezarlıkta ağlayan kız gizemini çözecek cihazÇorum'da mezarlıkta ağlayan kız gizemini çözecek cihazÇORUM'da, genç kızın akşam saatlerinde geldiği mezarlıkta bir kabrin başında gözyaşı döktüğü iddiası üzerine, olayın aydınlatılması için söz konusu bölgeye belediye tarafından güvenlik kamerası yerleştirildi.
  • AK Parti'den Erdoğan kararı!03 Mayıs 2018 Perşembe 12:54
  • Erkek arkadaşıyla buluşan terörist yakalandı!03 Mayıs 2018 Perşembe 12:40
  • Başbakan'ın sesi titredi boğazı düğümlendi03 Mayıs 2018 Perşembe 12:35
  • S&P’nin 'senaryosu' tutmadı! İstanbul'a koştular03 Mayıs 2018 Perşembe 12:20
  • Kabul edilemez! Akıncı'dan ihanet gibi girişim03 Mayıs 2018 Perşembe 12:20
  • Ağar'ın oğlu hangi partiden aday oldu?03 Mayıs 2018 Perşembe 12:17
  • Yiğit Bulut, genel af istedi03 Mayıs 2018 Perşembe 12:01
  • Başbakan'dan kredi kuruluşlarına sert tepki!03 Mayıs 2018 Perşembe 12:00
  • ABD derneğinin önünde patlama! Ölüler var03 Mayıs 2018 Perşembe 12:00
  • “12 Mayıs’ta Ayasofya’dayız”03 Mayıs 2018 Perşembe 12:00
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri