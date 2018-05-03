İsrail, Rusya'nın kapısını çalıp yardım istedi!

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, ülkesinin Rusya'ya karşı Batı yaptırımlarına katılmadığını hatırlatarak, Moskova'dan şimdi Suriye ve İran konusunda daha İsrail yanlısı yaklaşım izlemesini istedi.

Rusya, sık rastlanmayan bir tepkiyle İsrail'in 9 Nisan'da Suriye'ye yaptığı hava saldırısını kınamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ise İran ile yapılmış olan 2015 tarihli nükleer anlaşmadan çıkıp çıkmama konusunda karar vermek üzere. Liberman Rus Kommersant gazetesiyle söyleşi yaptı.

İsrailli Bakanın söyleşisinden satırbaşları şu şekilde;

"Biz Rusya ile ilişkilerimize değer veriyoruz" diyen Liberman, "Rusya'ya karşı yaptırımlar konusunda en yakın müttefiklerimiz bize baskı yaptığı zaman bile biz onlara katılmadık" dedi.

Liberman, Kırım krizi ve İngiltere'deki Rus casusu olayı sırasında Rusya ile çatışan Batılı ülkeleri hatırlattı. "Pek çok ülke son dönemde Rus diplomatlarını sınır dışı etti. İsrail bu harekete katılmadı. Biz Rusya'nın çıkarlarını hesaba katıyoruz, umarız ki Rusya da Ortadoğu'da bizim çıkarlarımıza dikkat eder. İsrail'in hayati çıkarları söz konusu olduğunda Rusya'nın anlayış ve destek göstermesini istiyoruz."