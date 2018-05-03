03 Mayıs 2018 Perşembe18 Şaban 1439
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İşte AK Parti'den aday adayı olmayan 22 milletvekili

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AK Parti'den aday adaylığı başvurusu yapmayan milletvekillerinin isimleri belli oldu.
İşte AK Parti'den aday adayı olmayan 22 milletvekili
İşte AK Parti'den aday adayı olmayan 22 milletvekili İşte AK Parti'den aday adayı olmayan 22 milletvekili İşte AK Parti'den aday adayı olmayan 22 milletvekili

AK Partili 22 milletvekilinin bu dönem aday adayı olamadığı ortaya çıktı. 

BUGÜN MAHİR ÜNAL'A SORULMUŞTU

AK Parti'nden 23 milletvekilinin aday adaylığı başvurusunda bulunmadığı hatırlatılarak, bu kişilerin isimlerinin sorulmasına üzerine Ünal, "Her seçimde daha önceki dönemde milletvekili olan fakat yeni dönemde kendi takdirleriyle başvuruda bulunmayan onlarca milletvekili olmuştur. Bunlar herhangi bir planlama dahilinde değil, milletvekillerinin takdiri. Böyle bir takdirde bulunan arkadaşlarımın isimlerini tek tek saymam mümkün değil." cevabını verdi.

İşte AK Parti'den aday olmayan isimlerin listesi:

Mehmet Müezzinoğlu - BURSA

Burhan Kayatürk - VAN

Ekrem Erdem - İSTANBUL

Hüseyin Samani - ANTALYA

İsrafil Kışla -ARTVİN

Hüseyin Şahin - -BURSA

Ahmet Davutoğlu- KONYA

Fatma Seniha Nükhet Hotar -İZMİR

Murat Göktürk -NEVŞEHİR

Hasan Özyer - MUĞLA

Cemalettin Kani Torun- BURSA

Mehmet Ali Pulcu- İSTANBUL

İbrahim Mustafa Turhan - İZMİR

Recep Konuk - KARAMAN

Coşkun Çakır - TOKAT

Cemil Çiçek - ANKARA

Mehmet Ali Şahin - KARABÜK

Ali Babacan - ANKARA

Beşir Atalay - VAN

Özcan Ulupınar - ZONGULDAK

Ayhan Gider - ÇANAKKALE

İsmail Kahraman - İSTANBUL

Dün sona eren adaylık başvurusunda toplam 7 bin 239 başvuru yapılmıştı.

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