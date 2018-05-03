03 Mayıs 2018 Perşembe18 Şaban 1439
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Mustafa Cengiz açıkladı! Aday olacak mı?

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Mustafa Cengiz açıkladı! Aday olacak mı?
Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda konuşan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, "Göreve gelirken söz verdiğim üzere, seçime gidiyorum ve tekrar adayım" dedi.
Mustafa Cengiz açıkladı! Aday olacak mı? Mustafa Cengiz açıkladı! Aday olacak mı? Mustafa Cengiz açıkladı! Aday olacak mı?

 

Sabah gazetesi tarafından düzenlenen Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nun "Mali açıdan Spor Toto Süper Lig" konulu oturumu, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ile İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın katılımıyla yapıldı.

The Grand Tarabya Otel'de gerçekleştirilen organizasyondaki oturumda, Mustafa Cengiz ve Göksel Gümüşdağ, kulüplerinin mali yapılarıyla ilgili bilgiler verdi.

Başkan Cengiz, Galatasaray'ın içindeki mali durumu, bir kişinin ya da yönetimin hatası olarak değil, birikmiş hatalar bütünü olarak tanımlayarak, "Bu hatalar sadece Galatasaray'da olmadı aslında. Mevcut mali sıkıntılar, tüm Türk futbolunun sorunu. Bu sorunla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu ve devletimiz de elinden gelen çabayı gösteriyor." dedi.

Yönetimde 100 günü geride bıraktıklarını ve bu ay sonunda yeniden seçime gideceklerini hatırlatan Cengiz, "Biz bu 100 gün içinde yaklaşık 320 milyon lira borç ödedik. Bu ay 86 milyon lira, haziran ayı ile de toplam 256 milyon lira daha ödememiz var. Rakamlar büyük ama Galatasaray da büyük bir camia. Bu süreçte sermaye artışını gerçekleştirdik. Oradan büyük gelir elde ettik. En büyük geliri ise taraftardan aldık. Bu süreçte taraftarımız ayağa kalktı. Stadımızın 190 locasının 70'i boştu. Taraftarımız destek oldu ve 50'sini aldı. Mağaza stoklarımızdaki tüm ürünleri bitirdiler. Şu anda maalesef L beden formamız dahi kalmadı." diye konuştu.

Yaklaşan seçim öncesi liste hazırlıklarının devam ettiğini de aktaran Cengiz, "Göreve gelirken söz verdiğim üzere, seçime gidiyorum ve tekrar adayım. Tüzüğümüze göre de 100 imza ile listemizi vereceğiz. Listemi ben de bilmiyorum. Yarın inşallah öğreneceğiz. Bu sözüm, 'dışarıdan empoze ediliyor' anlamına gelmesin. Biz sadece şirket değiliz, aynı zamanda bir spor kulübüyüz. Çok şükür ki listeme aşırı talep var. Gelen talepleri en iyi hale getirmek durumundayım. Herkesi mutlu etmem imkansız. Mensubu olduğum camianın beklentilerini en iyi şekilde karşılayacak listeyi yapmaya çalışıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Cengiz, sık sık gerçekleştirdiği kurum ve kuruluş ziyaretlerine yönelik eleştirilere değinirken, "Kendi çıkarım için buralara gittiğimi söyleyenler oldu. Kendi çıkarlarınızı ön plana aldığınızda, kulübe fatura kestiğinizde, bu camiada bitersiniz. Gittiğimiz her belediye, kamu kurumu ve bakanlık, zamanında gidilmediği için büyüyen makro sorunlarımızın çözüm yeridir." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, performansıyla beğeni toplayan Japon oyuncu Yuto Nagatomo'nun takımda kalıp kalmayacağı yönündeki soruya Mustafa Cengiz, "İtalyanlar ticareti bizden iyi bilirler. Burada söyleyeceğim her şey bize ek maliyet olarak döner. Kiralık olarak gönderdikleri bir oyuncu için Maradona ücreti isteyebilirler. Şu anda kulübü Inter ile görüşmemiz yok. Karşılıklı olarak hamle bekliyoruz. Nagatomo bizden memnun, biz de ondan memnunuz. İnşallah iki tarafın da yararına olacak şekilde sonlandıracağız." yanıtını verdi.

Gümüşdağ: "Şirketim gibi yönetiyorum"

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, bir anonim şirket olarak karar alma ve reaksiyon verme süreçlerinin hızlı olduğunu belirtti. 

Anonim şirket olmaları nedeniyle genel kurula tabi olmadıklarını vurgulayan Gümüşdağ, "Ben aynı zamanda sanayiciyim. Kendi şirketimi nasıl yönetiyorsam kulübümü de öyle yönetiyorum. Uzun süreli planlamalar yapabiliyorum. İki veya üç sene sonra burada olacak mıyım diye bir derdim yok. Ben dahil 7 ortağız ve hepimiz iş adamıyız. Önümüzdeki yılın planlamasını da aşağı yukarı bitirdik. Sayın Mustafa Cengiz'in bunu yapması pek mümkün değil. Rakipler başka şeylerle uğraşırken biz başka şeylerle uğraşıyoruz." şeklinde konuştu.

Cengiz Ünder'i 15 milyon avroya Roma'ya vererek Türkiye'de yetişmiş bir oyuncu için rekor bir satış bedeline ulaştıklarını hatırlatan Gümüşdağ, "Cengiz'in satışından da yüzde 20 alacağız. Bu ek yüzde 20 için Manchester City ile Roma arasında bir ay toplantı yapıldı. Bu şirketin ayakta kalabilmesi için denk bütçeyi götürmemiz lazım. Sadece yarışmacı değil, üretici de olmamız lazım. Altyapıdan oyuncu çıkarmalıyız. Başarılı da olmalıyız çünkü ligi birinci bitirmek ile yedinci bitirmek arasında 100 milyon liraya yakın gelir farkı var. Bu sene Avrupa kupalarından 10 milyon avro, Cengiz Ünder'in satışından 15 milyon avro, diğer oyuncu satışlarından da 5 milyon avro olmak üzere 30 milyon avro kazandık. Kendimizi sürekli geliştirmemiz lazım çünkü başka türlü ayakta durmamız zor. Bizim borcumuz yok ve denk bütçeyle gidiyoruz." açıklamasında bulundu.

Kulübün satılmak istendiği yönündeki haberlerin hatırlatılması üzerine ise Gümüşdağ, "Yanlış anlaşılma oldu. Bizim bütçemiz denk ve 4 yıldır istikrar sağlıyoruz. Futbola yatırım yapmak isteyen kişi ve kurumlar oldu. Bunlar gelecekte de olabilir. Doğru bir ortaklık yapısı bulup evlilik gerçekleştirirsek, bu kaynağı kulübü büyütmek için kullanabiliriz. Avrupa'da görüyoruz, kulüplerin sahipleri var. Kulübümüzü satıp çıkmaya değil, doğru bir ortaklıkla büyütecek bir projeye sıcak bakarız. Şu an böyle bir şey yok." ifadelerini kullandı. 

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