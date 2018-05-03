04 Mayıs 2018 Cuma19 Şaban 1439
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Afrin'de mayın patladı! Acı haber geldi

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Afrin'de mayın patladı! Acı haber geldi
Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin'de bir mayının patlaması sonucu bir askerin şehit olduğunu duyurdu.
Afrin'de mayın patladı! Acı haber geldi Afrin'de mayın patladı! Acı haber geldi Afrin'de mayın patladı! Acı haber geldi

Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin bölgesindeki arama tarama faaliyetleri esnasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir askerin şehitolduğu bildirildi.

TSK'dan yapılan açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, 3 Mayıs'ta Afrin bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyetleri esnasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir askerin şehit olduğu belirtildi. 

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz." ifadesi kullanıldı.

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