Volkan'dan çarpıcı sözler! 'Normal değildi...'

Fenerbahçe'nin kaptanı Volkan Demirel, Beşiktaş'ın sahaya çıkmamasının ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselmelerini değerlendirdi. Volkan Demirel, Beşiktaş hakkında da flaş sözler kullanırken çarpıcı sözler kullandı.

''BU ŞEKİLDE FİNALE ÇIKMAK İSTEMEZDİK''

Maçın devam edilmesi gerektiğini belirten Demirel, ''Beşiktaş'ın verdiği karar kendilerini ilgilendirir. Rakibimizin sahaya çıkmama isteği onların aldığı karardır. Biz sahadaki yerimizi aldık. Neticesinde karar geldi, turu bu şekilde geçmek istemezdik ama hayırlısı olsun. Futbol adına güzel şeyler değil bunlar. Her şeyin sahada kalması gerekiyor. Bana "Böyle diyorsun ama milli takımda gittin" diyorlar. İkisi farklı olaylar. Konuşanlar çok oluyor ama ben onlara cevap vermeyeceğim. Bir daha yaşanmaz böyle olaylar umarım. O gün maçın devam etmesi gerektiğini çok dile getirdik ama hakem öyle bir karar aldı o gün. Bu gün böyle bir karar aldı. Akhisarspor ile oynayacağımı final maçına hazırlanacağız.'' sözlerini kullandı.

''HAREKETLER BANA ÇOK NORMAL GELMEDİ''

Tribündeki olayların 'kumpas' olduğunu ima eden tecrübeli kaleci, ''Fenerbahçe'de çok olay yaşadım ama taraftarların hiç zarar verdiğini görmedim. O gün yaşananların dış etkenler olduğunu düşünüyorum. Biz bile engel olamadıysak kimsenin engel olamayacağını düşünüyorum. Tuhaf bir ortam vardı. Hem tribünlerin hem Beşiktaş'ın yaptığı hareketler bana çok normal gelmedi. İstemezdik ama buraya kadar geldi olaylar. Bana taşlar, sopalar, kale direkleri, rakı şişeleri atıldı. Atılsa da bir şey olamz, en fazla kanar. Bunlar güzel şey değil tabii. Umarım bir daha böyle şeyler atılmaz birisine.'' dedi.

''YİNE İDDİAMIZ VAR''

Son olarak şampiyonluk şansları hakkında konuşan Volkan, ''Geriye dönüp baktığımızda bu sene ligde bireysel hatalardan çok puan kaybettik. Yine de şampiyonluk iddiamız var. Alınacak 9 puan var. Şansın bize gelmesini bekleyeceğiz.'' şeklinde konuştu.