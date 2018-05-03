04 Mayıs 2018 Cuma19 Şaban 1439
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Trump'ın avukatı açıkladı: Serbest bırakacak

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Trump'ın avukatı açıkladı: Serbest bırakacak
ABD Başkanı Trump'ın avukatı Giuliani, Kuzey Kore'nin elinde tuttuğu 3 Amerikan vatandaşını serbest bırakacağını bildirdi
Trump'ın avukatı açıkladı: Serbest bırakacak Trump'ın avukatı açıkladı: Serbest bırakacak Trump'ın avukatı açıkladı: Serbest bırakacak

 

ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatı Rudy Giuliani, Kuzey Kore'nin elinde tuttuğu 3 Amerikan vatandaşının bugün serbest bırakılmasını beklediklerini açıkladı. 

Amerikan Fox News kanalının yayınına katılan Giuliani, "(Kuzey Kore  lideri) Kim Jong-un'u, 3 mahkumu bugün serbest bırakacak kadar etkiledik." diyerek detaylara girmek istemediğini, ancak önceki yönetimler tarafından da serbest bırakılmaları istenen bu kişilerin bugün bırakılacaklarını iddia etti.

Serbest bırakılmaları beklenen kişilerin isimlerinin Kim Hak-song, Kim Sang Duk ve Kim Dong Chul olduğu bildirildi. Chul'un 2015, diğer iki mahkumun ise geçen yıldan bu yana tutuklu oldukları kaydedildi.
 
Konuyla ilgili dün Twitter hesabından bir açıklama yapan Trump, "Herkesin farkında olduğu gibi önceki yönetim Kuzey Kore kampından 3 rehinenin salınmasını istiyordu, ancak boşuna. Takipte kalın."ifadelerini kullanmış ve bu  kişilerin salınabileceğini ima etmişti.
 
ABD ile Kuzey Kore arasındaki nükleer diplomasinin ilerlemesi  sonucunda Trump'ın birkaç hafta içinde Kuzey Kore lideri Kim ile bir araya  gelmesi bekleniyor.

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