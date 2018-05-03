04 Mayıs 2018 Cuma19 Şaban 1439
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Şimdi yandılar! İşte gelecek ceza...

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Şimdi yandılar! İşte gelecek ceza...
Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe mücadelesine çıkmamasının ardından gözler PFDK'ya çevrilecek.
Şimdi yandılar! İşte gelecek ceza... Şimdi yandılar! İşte gelecek ceza... Şimdi yandılar! İşte gelecek ceza...

Talimatlar gereği, TFF Hukuk Müşavirliği yarın sabah temsilci ve hakem raporlarını incelettikten sonra Beşiktaş'ı PFDK'ya sevk edecek. Kurul Siyah-beyazlı kulübe uygulanacak yaptırımlar konusunda disiplin kararını verecek.

PFDK, Ziraat Türkiye Kupası statüsü 8. maddesi kapsamında Beşiktaş Kulübü'nün 3-0 hükmen mağlubiyetine, bu sezon kupadan elde ettiği bütün gelirlerin geri alınmasına ve önümüzdeki yıl Ziraat Türkiye Kupası'ndan men edilmesine karar verecek.

Kupa statüsündeki 8. maddenin 1. hükmünde şu ifadeler yer alıyor:

"Türkiye Kupası müsabakalarında yer almaya hak kazanmasına rağmen müsabakada yer almayan kulüp hakkında, hükmen mağlubiyet kararı verilmekle birlikte o sezonki Türkiye Kupası müsabakalarından ihraç edilir ve takip eden sezonda Türkiye Kupası'nda yer alamaz. Ayrıca, Türkiye Kupası'nın ticari haklarından elde edilen gelirlerin dağıtımına ilişkin olarak hiçbir talepte bulunamaz."

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