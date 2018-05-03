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Kadın güreşçilerden tarihi başarı

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Kadın güreşçilerden tarihi başarı
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar madalya müsabakalarının ilk gününde Türk sporcular, tarih yazdı.
Kadın güreşçilerden tarihi başarı Kadın güreşçilerden tarihi başarı Kadın güreşçilerden tarihi başarı

Rusya Federasyonu’na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadın milli güreşçiler, tarihi bir başarı elde etti.

Kaspiysk kentindeki organizasyonda kadınlar madalya müsabakalarının ilk gününe Türk güreşçiler damga vurdu.

Türk güreşçiler tüm sıkletlerde kürsüye çıktı

Kadınlar 50, 55, 59, 68 ve 76 kiloda madalyalar sahiplerini bulurken, Türk güreşçiler tüm sıkletlerde kürsüye çıkmayı başardı.

İki altın ve üç bronz madalya kazanan Türkiye, organizasyon tarihinde kadınlarda en fazla madalya sayısına ulaştı.
 

Yasemin Adar 3. kez Avrupa şampiyonu

76 kiloda altın madalyaya uzanan Yasemin Adar, üst üste 3. kez Avrupa şampiyonu oldu.

59 kiloda kürsünün zirvesinde yer alan Rus asıllı milli güreşçi Elif Jale Yeşilırmak da Avrupa şampiyonalarında ilk altın madalyasını kazandı. Türkiye, ilk kez iki Avrupa şampiyonu birden çıkardı.

Son dünya üçüncüsü Evin Demirhan, Avrupa Şampiyonası'nda da bronz madalya kazanmayı başardı.

Evin'in yanı sıra Bediha Gün ve Buse Tosun da bronz madalyayı boynuna taktı.

Türkiye, kadınlarda daha önce en başarılı Avrupa Şampiyonası'nı 2016'da Letonya'nın başkenti Riga'da geçirmişti. Letonya'da Yasemin Adar, Türkiye'ye kadınlarda ilk Avrupa şampiyonluğunu kazandırmıştı. Buse Tosun da ilk bronz madalya sevincini yaşamıştı.

Dağıstan'da kadınlar kategorisinde müsabakalar yarın tamamlanacak. 53, 57, 62, 65 ve 72 kiloda madalya müsabakaları yapılacak.

Milli sporcu Beste Altuğ, kadınlar 72 kiloda Fransız Cynthia Vanessa Vescan ile bronz madalya mücadelesi verecek.

53 kilo ise Aysun Ergen, bronz madalya maçı yapmak için repesajda Letonyalı Karalina Tjapko'yu geçmeye çalışacak. 

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