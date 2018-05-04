DEAŞ yine sahaya sürüldü

ABD, birkaç ay önce Suriye’de bittiğini belirttiği DEAŞ’ın yeniden hareketlendiğini açıkladı. Plan DEAŞ’a yönelik sözde operasyonlarla PKK’yı Suriye’de daha da iç bölgelere taşımayı amaçlıyor. Fransa ise başta Deyrizor olmak üzere, sıcak hatlara asker sevk ediyor.

DAEAŞ'ı perde gerisinde destekleyen küresel işgalcilerin PKK'ya alan açma projesinde ikinci safha başladı. Sözde DEAŞ karşıtı operasyonların yeniden hızlanacağı süreçte PKK’nın Suriye’nin iç bölgelerine de yerleşmesi hedefleniyor. Terör örgütünün 'Cizre Fırtınası' adını verdiği planı Yeni Şafak’a değerlendiren Deyrizor Askeri Meclisi eski Başkanı Albay İsmail Molla Ömer, bu süreçte 'Arap Ordusu' projesinin de devreye girebileceğine dikkat çekti.

KALDIĞI YERDEN DEVAM

ABD'nin 2017 yılı ağustos-eylül döneminde bittiğini açıkladığı DEAŞ'ın başta Irak-Suriye sınır bölgeleri ile Deyrizor batısında yeniden hareketlendiğine işaret eden Albay Ömer, "Şimdiki proje, terör örgütünü daha iç bölgelere taşımak. Tiyatro kaldığını yerden devam ediyor" dedi. Suriye'nin en büyük petrol rezervine sahip ili olan Deyrizor'da başladığı ilan edilen yeni operasyonlar, PKK'yı Münbiç'in ardından güneyde de Fırat'ın batısına taşıma çalışmasının ilk hamlesi olarak yorumlanıyor. ABD-PKK ittifakı geçtiğimiz günlerde rejim kontrolündeki 4 köyü ele geçirmişti. ABD'nin bölge aşiretleri üzerinde artırdığı etkinliğe paralel olarak yeniden başladığı ilan edilen operasyon döneminde güney hattında yeni yerleşim birimlerinin işgal edileceği bildiriliyor. ABD tarafından PKK’ya destek amaçlı ikna edilen aşiret liderlerine Deyrizor, Rakka ve Humus hattında müstakil bölge vadediliyor.

YENİ HEDEF GÜNEY KORİDORU

Doğuda Irak ve Türkiye sınırlarından başlayan güney hattı, ABD'nin PKK için hayata geçirmek istediği yeni hat olma özelliği taşıyor. Albay Ömer bu durumu şöyle yorumladı: "ABD ve müttefiklerinin gerçek amacı PKK'nın Ürdün sınırına uzanan alana hakim olması ve bölgede İran etkisinin kırılmasıdır. ABD Suriye'de yeraltı zenginliklerinin yüzde 55'ine el koydu, bu oranı artırmaya çalışıyor. DEAŞ'a Suriye topraklarının yüzde 30'unu teslim eden güç, bugün yeniden harekete geçerek yeni taksim haritası için düğmeye bastı. Suriye'de petrol kadar su da önemli. Fırat nehri hayati önem taşıyor. Ayrıca Deyrizor güneyinden Haseke kuzeyine uzanan geniş bir alan Suriye'nin tahıl deposu durumunda. İsrail ve ABD, doğuda Deyrizor'dan başlayıp Lübnan'a kadar uzanan hat boyunca yeni koridor hayali kuruyor. PKK yine kara gücü olarak kullanılacak."