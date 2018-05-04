04 Mayıs 2018 Cuma19 Şaban 1439
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22 ile yeni müftü atandı!

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22 ile yeni müftü atandı!
Diyanet İşleri Başkanlığında birinci derece kadrolu 22 ile yeni müftü atandı. Başbakan Yardımcılığına ait atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
22 ile yeni müftü atandı! 22 ile yeni müftü atandı! 22 ile yeni müftü atandı!

Başbakan Yardımcılığına ait atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Diyanet İşleri Başkanlığında birinci derece kadrolu 22 ile yeni müftü atandı.

Karar doğrultusunda yeni atanan il müftüleri şöyle:

"Siirt İl Müftülüğüne Ahmet Altıok, Karabük İl Müftülüğüne İlyas Yılmaztürk, Adıyaman İl Müftülüğüne Mehmet Taşçı, Bingöl İl Müftülüğüne Muharrem Genç, Iğdır İl Müftülüğüne Mustafa Tekin, Artvin İl Müftülüğüne Hasan Güneş, Kırşehir İl Müftülüğüne Mehmet Yaman, Ağrı İl Müftülüğüne Tandoğan Topçu, Tunceli İl Müftülüğüne Aşır Durgun, Balıkesir İl Müftülüğüne Ramazan Topcan, Isparta İl Müftülüğüne Bayram Şahin, Konya İl Müftülüğüne Ahmet Poçanoğlu, Bayburt İl Müftülüğüne Hasan Başoğlu, Tokat İl Müftülüğüne Ömer Faruk Bilgili, Düzce İl Müftülüğüne Hüseyin Can, Aydın İl Müftülüğüne, Gümüşhane İl Müftüsü Ercan Aksu, Gümüşhane İl Müftülüğüne Osman Ayas, İzmir İl Müftülüğüne Sivas İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan, Sivas İl Müftülüğüne Yusuf Akkuş, Trabzon İl Müftülüğüne Kastamonu İl Müftüsü Osman Aydın, Çankırı İl Müftülüğüne Bürhan Keleş, Diyarbakır İl Müftülüğüne Erzincan İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır."

Söz konusu atamalar 657 sayılı kanunun 68/B ve 76'ncı maddeleri ile 2451 sayılı kanunun 2'nci maddesi gereğince uygun görüldü.

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