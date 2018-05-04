04 Mayıs 2018 Cuma19 Şaban 1439
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Cumhur ittifakının son oy oranı kaç?

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Cumhur ittifakının son oy oranı kaç?
Muhalefetin kurduğu ittifakı değerlendiren Erdoğan, "Onların parlamentoda da umdukları sonucu alabileceklerine inanmıyorum diyerek son anket sonuçlarında Cumhur ittifakının açık ara önde olduğunu açıkladı.
Cumhur ittifakının son oy oranı kaç? Cumhur ittifakının son oy oranı kaç? Cumhur ittifakının son oy oranı kaç?

Muhalefet seçim ittifakını dört parti olarak açıklıyor. Tek bir cumhurbaşkanı adayı olmadan bu ittifak nasıl şekillenir? Cumhurbaşkanlığı’nda bir araya gelemeyen partiler, parlamentoda çoğunluğu elde etme umuduyla bir araya geliyorlar gibi bir görüntü var. Bu tür bir ittifakı nasıl değerlendiriyorsunuz? sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda bunların niyeti böyle. Bunlar ülkeye bir şey kazandırma gayreti içinde değiller. Cumhurbaşkanı adayını dahi bunca zamandır belirleyememiş olmaları bunların ne denli başarısız olduklarını gösteriyor." dedi.

"CUMHUR İTTİFAKI AÇIK ARA ÖNDE"

Benim milletim kimin ne olduğunu gayet iyi biliyor. Milletimiz, bunların oyununa gelmeyecektir. Biz, Sayın Bahçeli ile birlikte Cumhur İttifakı olarak samimi bir şekilde çıktığımız yolda yürümeye devam ediyoruz. Cumhur İttifakı’nın adayı belli. Onların parlamentoda da umdukları sonucu alabileceklerine inanmıyorum. Mevcut kamuoyu araştırmaları, bunu net gösteriyor. Araştırmalara göre Cumhur İttifakı, açık ara önde. 24 Haziran’da milletimizin bize gerekli desteği vereceğinden eminim.

‘O HANGİ HAYIRLI ADIMI ATABİLMİŞ?’

(Başbakan tarafından seçim öncesinde bir paket açıklandı. Pakette yer alan emekliye bayram ikramiyesi verilmesi hususu, ana muhalefetin daha önce gündeme getirdiği bir konuydu. Kılıçdaroğlu, ‘Bu bizim önerimizdi’ diyecek olursa, yanıtınız ne olur?): Sayın Kılıçdaroğlu bizim attığımız adımlara hiçbir zaman olumlu yaklaşmamıştır. Bugüne kadar o hangi hayırlı adımı atabilmiş ki bu konunun onunla bir alakası olsun? SSK’nın genel müdürüyken neler yaptığını herkes biliyor.

Biz ise sağlıkta köklü reformların ardından şimdi de Türkiye’yi şehir hastaneleriyle tanıştırıyoruz. Şimdi beşincisini Cumartesi günü Kayseri’de açacağım. Yüzü varsa gelsin Kılıçdaroğlu da görsün. CHP’nin o kadar belediyesi var, onlarda da doğru düzgün bir icraat yok. Biz ise icraatçıyız; eseri ortaya koyup yola devam ediyoruz. Ramazan ve Kurban bayramlarında emeklilerimize verilecek 1000 liralık destek, onlara bir bayram harçlığı, bir mutluluk vesilesi olarak telakki edilmelidir.

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